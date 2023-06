Bekreftet: Tottenham har ansatt ny manager

Ange Postecoglou (57) tar over Tottenham.

Ange Postecoglou er ny Tottenham-manager. Han har skrevet under på en fireårskontrakt, skriver Nord-London-klubben på Twitter.



– Vi gleder oss over at Ange slutter seg til oss mens vi forbereder oss til sesongen, heter det i en uttalelse fra Tottenham-direktør Daniel Levy.



Den greskfødte australieren kommer fra Celtic, som han har ledet til ligatittelen i begge sine to sesonger i den skotske storklubben.

– Ange bidrar med en positiv mentalitet og en rask og offensiv spillestil. Han har er god til å utvikle spillere og forstår viktigheten av av bindingene til akademiet - alt som er viktig for klubben vår, sier Levy.

RYKTES BORT: Tottenham-kaptein Harry Kane kan være på vei bort fra klubben i sommer. Foto: SCOTT HEPPELL

Postecoglou ledet Australia til VM-sluttspill i 2014 og 2018, i tillegg til seier i Asia Cup i 2015. Han vant det japanske seriemesterskapet med Yokohama F. Marinos fire år senere.

I slutten av mars fikk Antonio Conte sparken som Tottenham-manager. Contes assistent, Cristian Stellini, kom inn for å lede laget ut sesongen, men også han fikk fikk fyken etter svake resultater.

Ryan Mason fikk jobben med å lede Tottenham i de siste rundene av sesongen. Det endte med en åttendeplass i Premier League.

Australieren tar altså over et Tottenham-lag som ikke skal spille europeisk fotball for første gang siden 2009/10-sesongen.