Bekreftet: Ronaldo ferdig i Manchester United

Manchester United opplyser tirsdag kveld at de har kommet til enighet med Cristiano Ronaldo om å avbryte kontrakten.

Dermed er 37-åringen ferdig i United med umiddelbar virkning.

Ifølge The Telegraph får Ronaldo ingen sluttpakke av klubben.

– Klubben vil takke ham for hans enorme bidrag gjennom to perioder på Old Trafford. Han scoret 145 mål på 346 kamper. Vi ønsker ham og familien lykke til i fremtiden, skriver Manchester United i en uttalelse.

Ronaldo utfordret: Knekker sammen av resultatet

Ronaldo gikk nylig knallhardt ut mot manager Erik ten Hag, Glazer-familien og klubbledelsen i et intervju med Piers Morgan. I etterkant kom Manchester United ut med en kort uttalelse, der de gjorde det klart at de hadde startet en prosess med å finne passende tiltak.

– Jeg elsker Manchester United og fansen. Det kommer aldri til å endre seg. Det føles uansett som det er rett tid for å søke en ny utfordring. Jeg håper laget oppnår all mulig suksess for resten av sesongen og fremtiden, sier Ronaldo, ifølge The Times.

Den portugisiske superstjernen returnerte til Manchester United i fjor sommer. Ronaldo spilte også i klubben fra 2003 til 2009. Han har tidligere også spilt i Sporting CP, Real Madrid og Juventus.

– Klubben kunne ikke leve med det Ronaldo gjorde, sier Dag Langerød, ansvarlig redaktør i United.no.

– En fantastisk karriere i Manchester United ender på en sørgelig måte

– Jeg er fornøyd med at det har gått så raskt. Han ville vekk, og det var det hele intervjuet gikk på. Det kunne blitt en langvarig affære, det hadde ingen tjent på, sier Langerød.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener en exit var den eneste utveien etter det han kaller et sjokkerende intervju.

– Én ting er at han sager egen klubb, men i kraft av det går han løs på egne lagkamerater. Han setter dem i et veldig dårlig lys. Hvis klubben ikke har kommet noen vei, hva sier det om resten av garderoben? En fantastisk karriere i Manchester United ender på en sørgelig måte, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Ronaldo hyller Solskjær: – Glad for å ha jobbet med ham

Nevland: – Kan takke seg selv

Tidligere Manchester United-spiller Erik Nevland er ikke overrasket over tirsdagens offentliggjøring.

– Det ble vel uunngåelig sånn som situasjonen har blitt, sier han til TV 2.

– Etter det intervjuet så kan han takke seg selv. Det er kanskje like greit å gå ut med det nå. Jeg tror United klarer seg greit fremover. Han har ikke spilt så mye, så det blir nok ikke den store forandringen, men de blir kvitt det uromomentet som har vært nå. Kanskje det blir positivt, fordi at det nå vil være mindre fokus på Ronaldo, sier Nevland.

Cristiano Ronaldo er for tiden opptatt med VM-spill for Portugal.