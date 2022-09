Bekreftet: Potter tar over Chelsea

Graham Potter er mannen som er valgt ut av Chelseas amerikanske eiere.

Ansettelsen ble bekreftet av Chelsea mandag. Han har skrevet under på en femårskontrakt.

– Jeg er utrolig stolt, sier Potter i pressemeldingen.

Ryktene om 47-åringen startet allerede minutter etter at Tuchels avskjed var offentliggjort. I løpet av onsdag kom det meldinger om at ting kunne gå raskt og at Potter var interessert i jobben.

Historien om Potter er unik. Og i likhet med sin navnebror, Harry Potter, inneholder den både eventyr og magi.

Potters historie handler om en mann som startet på bunnen og kjempet seg helt til topps.

LEGENDE: Graham Potter sikret seg evig legendestatus i svensk fotball. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Tok råkjangs: Flyttet til skiparadis

Potter har ikke en stor spillerkarriere å vise til. For Southampton ble det en håndfull Premier League-kamper. Ellers spilte han stort sett i lavere divisjoner.

Samtidig tok han en mastergrad i samfunnsvitenskap. Etter å ha lagt skoene på hyllen allerede som 30-åring, var han trener på universiteter. Og han irriterte seg over fotballkulturen.

– Fotball lener seg mot fryktkultur og at man skal legge skylden på noen, og det vil jeg ikke ha noe av, har han uttalt til Daily Mail.

– Hvis noen kan si meg hvordan man fjerner feil fra fotballen, er jeg lutter øre. Men erfaringen min er at man støter på humper i veien. Det er hvordan du, spesielt spillerne, håndterer dem som har noe å si, mener han.

Et felles bekjentskap satte ham i kontakt med klubbtoppen Daniel Kindberg, som hadde store ambisjoner for Östersund – et lag på fjerde nivå i Sverige, fra en by som er mest kjent for å arrangere verdenscupåpningen i skiskyting på grunn av gunstige snøforhold allerede i november.

ISKALDT: Her går Johannes Thingnes Bø verdenscuprenn i Östersund, i samme måned som den svenske ligaen runder av for sesongen. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Kona slet

Östersund rykket opp to ganger på rappen og befant seg på nivå to i 2013.

Potter og kona hadde nylig fått barn da de flyttet til Jämtland. Mens Potter fikk en superstart med fotballaget, holdt kona skjult hvordan hun hadde det.

– Jeg hadde fotballmuligheten, men hun måtte gi opp businessen hun hadde bygget over ti år. Vi hadde en elleve måneder gammel baby og var borte fra besteforeldrene.

– Rachel fortalte meg i etterkant at hun gråt hver dag i seks måneder. Hun ville ikke vise det til meg når jeg kom hjem, siden hun prøvde å være positiv. Men hun savnet familien sin, hjemmet. Det var ikke rett frem, har Potter fortalt til The Guardian.

Underverker

I oktober 2015 var opprykket til Allsvenskan et faktum. Det var første gang klubben skulle spille på øverste nivå.

Potter og Östersund imponerte i sin første sesong og havnet midt på tabellen. I 2017 vant de den svenske cupen. Det betydde muligheten til å kvalifisere seg til Europa League.

Galatasaray, PAOK og Fola Esch ble alle slått av Potter & co. Dermed var mirakelet et faktum.

Potter hadde tatt lille Östersund til Europa League hvor de sensasjonelt tok seg videre fra gruppespillet. I første utslagsrunde sjarmerte de en hel verden da de på utrolig vis vant 2-1 over Arsenal på Emirates, men måtte gi tapt i returoppgjøret.

EVENTYR: Graham Potter og Östersund ydmyket Arsenal på Emirates. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Uansett var Potters trenervirke i den svenske klubben en solskinnshistorie.

Supporterne passet på å takke Rachel Potter.

I forbindelse med en Allsvenskan-kamp hyllet de i henne i et åpent brev, og hadde i tillegg med seg et banner på stadion.

– Jeg ble rørt til tårer, sa hun til Östersunds-Posten.

Og Rachel Potter hadde funnet seg til rette i vinterbyen.

– Det var ikke lett i begynnelsen, men barna kjenner ikke til noe annet sted og vi trives så godt. Men til syvende og sist handler det mest om fotballen, sa hun på spørsmål om fremtiden.

Hylles

I kjølvannet av Europa-suksessen ble mannen ettertraktet på trenermarkedet.

Swansea ble neste stopp. Det ble med ett år i Wales. I 2019 tok han over ansvaret for Brighton, hvor laget hans har begeistret ekspertene med offensiv og fryktløs fotball.

Den styrtrike amerikaneren Todd Boehly, styreformann i Chelsea og en del av eiergruppen i klubben, gnir seg i hendene over å ha kapret trollmannens signatur.

– Han er en innovatør i Premier League, som passer godt inn i vår visjon for klubben. Ikke bare er han ekstremt talentfull med tanke på det som skjer på banen, han har også ferdigheter og en kapasitet utenfor banen som vil gjøre Chelsea til en mer suksessfull klubb, mener Boehly.