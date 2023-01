Bekreftet: Mudryk klar for Chelsea

Saken oppdateres!

Det bekrefter Chelsea på sine hjemmesider.

Den ettertraktede 22-åringen så lenge ut til å havne i Arsenal, men rivalene fra Vest-London klarte å kuppe avtalen.

Sjakhtar vil motta 70 millioner euro (omtrent 750 millioner kroner) og ytterligere 30 millioner euro (omtrent 322 millioner kroner) i bonuser, melder den ukrainske klubben på sin hjemmeside.

– Jeg er glad for å signere for Chelsea. Dette er en stor klubb i en fantastisk liga. Det er et veldig attraktivt prosjekt for meg på dette stadiet av karrieren. Jeg gleder meg til å møte mine nye lagkamerater og jeg ser frem til å jobbe under og lære av Graham Potter og hans støtteapparat, sier Mudryk.

På plass

22-åringen er til stede under The Blues` hjemmekamp mot Crystal Palace, og overgangen ble bekreftet midt under kampen.

– Vi er strålende fornøyde med å ønske Mykhailo velkommen til Chelsea. Han er et veldig spennende talent som vi tror vil bli en strålende tilvekst til stallen vår nå og i årene som kommer, sier Chelsea-eier Todd Boehly og medeier Behdad Eghbali.

– Han vil gi en større bredde i angrepet vårt. Vi vet at han vil få en veldig varm velkomst i London, fortsetter de.

Begeistret

I høstens Champions League-gruppespill imponerte unggutten med scoringer mot både RB Leipzig og Celtic (2).

TV 2-ekspert Morten Langli var en av mange som lot seg begeistre av venstrevingen.

– Beina hans går som trommestikker og ballen ligger limt inntil beina hans. Han kommer til å bli hentet. Spørsmålet er hvem som henter ham, sa Langli etter gruppespillet var ferdigspilt.

Da TV 2 møtte Mudryk i september 2022 fortalte han om sine ambisjoner:

– Jeg ønsker å bli en av verdens beste fotballspillere, sa Mudryk til TV 2.

Nye utfordringer

22-åringen fikk sin debut for Sjakthar i 2018. Siden den gang er det blitt 44 kamper, tolv scoringer og 17 målgivende pasninger for klubben.

Vingen har også åtte A-landskamper for Ukraina.

Nå venter nye utfordringer for Chelsea. London-klubben har hatt en svært krevende sesong og ligger nå helt nede på en svært skuffende tiendeplass.

Blåtrøyene har allerede hentet David Datro Fofana, Benoît Badiashile, Andrey Santos og João Félix (på lån) så langt i januarvinduet.