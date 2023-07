Bekreftet: Henderson klar for Al-Ettifaq

SAUDI NESTE: Jordan Henderson spilte tolv år i Liverpool og var også kaptein for klubben. Nå venter et opphold i Saudi-Arabia. Foto: Peter Byrne

Onsdag tok Jordan Henderson (33) farvel med Liverpool. Nå bekreftes også overgangen til Saudi-Arabia og Al-Ettifaq.

Liverpool bekrefter overgangen på sine sider.

– Nå som hans Anfield-kapittel kommer til en slutt med overgangen til Al-Ettifaq, vil alle i Liverpool Football Club komme med sin takk for alt Jordan Henderson har gjort for klubben i løpet av sine tolv år som rød, skriver klubben.

Den tidligere Liverpool-helten Steven Gerrard er manager i Saudi-klubben.

– En leder, en kriger. Vi er simpeltent begeistret for å få ham, skriver Al-Ettifaq på Twitter.

Klubben har nylig hentet Jack Hendry og Moussa Dembélé. Den svenske angriperen Robin Quaison spiller også i klubben.

Bekreftede overganger til saudiarabisk fotball Følgende fotballprofiler har meldt overgang til den saudiarabiske toppdivisjonen sommeren 2023 (med forrige klubb i parentes):

Al-Ahli: Édouard Mendy (Chelsea, keeper) Roberto Firmino (Liverpool, angrepsspiller) Al-Ittihad: Jota (Celtic, midtbanespiller) N'Golo Kanté (Chelsea, midtbanespiller) Karim Benzema (Real Madrid, angrepsspiller) Al-Nassr: Alex Telles (Manchester United, forsvarsspiller) Marcelo Brozovic (Inter, midtbanespiller) Seko Fofana (Lens, midtbanespiller) Al-Hilal: Kalidou Koulibaly (Chelsea, forsvarsspiller) Ruben Neves (Wolverhampton, midtbanespiller) Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, midtbanespiller) Malcom (Zenit St. Petersburg, angrepsspiller) Al-Ettifaq: Jordan Henderson (Liverpool, midtbanespiller) Jack Hendry (Brugge, forsvarsspiller) Moussa Dembele (Lyon, angrepsspiller) Ansatt som hovedtrener: Steven Gerrard Kilde: Transfermarkt (©NTB)

Skuffede supportere

Flere gikk hardt ut mot Henderson etter at ryktene om han og Saudi-Arabia startet.

Dette på grunn av at han har vært en stor ambassadør i flere LHBTQ+-kampanjer i engelsk fotball. I Saudi-Arabia er det dødsstraff for å være homofil.

Norske Liverpool-supportere har også reagert med sjokk og vantro på overgangen.

– Da dette kom for noen uker siden var det sjokkerende, skuffende og trist at han velger å gå til Saudi Pro League, sa Tore Hansen til TV 2 etter at Henderson kom med sin farvelmelding.

Hansen er daglig leder i Liverpools norske supporterklubb.

I tillegg til at det er dødsstraff for homofili i Saudi-Arabia, er også kvinners rettigheter svært dårlige i landet. Fotballen jobber hardt med å skape et miljø for LHBTQ+-samfunnet.

– Henderson er en av de som har valgt å bruke stemmen sin og nå føler vi at han går motsatt vei. Han har vært en talsmann for regnbue-aksjonen og en slags kaptein for kapteinen i Premier League, forteller Hansen.