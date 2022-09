Bekreftet: Helgens Premier League-runde utsettes

Fredag morgen møttes Premier League, resten av idretten og britiske myndigheter for å avgjøre om helgens kamper skulle gå som planlagt eller ikke, melder The Guardian.

Nå er det bestemt at kampene, i likhet med flere andre idrettsarrangementer, utsettes. Det melder Premier League på Twitter.

«For å hedre hennes ekstraordinære liv og bidrag til nasjonen og av respekt, vil denne helgens Premier League-runde bli utsatt. Dette inkluderer mandagens kveldskamp.», skriver Premier League.

– Dette er en utrolig tris tid, ikke bare for nasjonen, men også for de millionene av mennesker rundt om i verden som beundret henne, og vi slutter oss til alle dem som sørger over hennes bortgang, sier administrerende direktør i Premier League Richard Masters i pressemeldingen.

Videre oppdateringer rundt kamper i løpet av sørgeperioden vil komme etter hvert, informerer Premier League.

Det ble fredag erklært landesorg i Storbritannia fram til dronningens begravelse.

Lot Premier League bestemme selv

Etter nyheten om dødsfallet til Dronning Elizabeth II kom torsdag kveld, ble det bestemt at idretten i Storbritannia skulle ha en sørgedag og flere idrettsarrangementer som skulle vært fredag ble utsatt.

Fotballskribent i britiske Independent, Miguel Delaney, meldte like etter klokken 10.30 at møtet mellom partene var startet. Ifølge Delaney var det ikke gitt at alle helgens idrettsarrangementer ville bli avlyst. I tillegg til å vise respekt for dronningens bortgang, var Premier League og andre idrettsorganisasjoner bekymret for sikkerheten rundt arrangementene og tilstrekkelig vakthold.

Dette fordi store politistyrker er på jobb landet rundt tilknyttet dronningens bortgang.

Britiske myndigheter lot Premier League selv bestemme om helgens kamper skulle bli utsatt mens det er landesorg etter Dronning Elizabeths II død.

– Det er ingen forpliktelse om å avlyse eller utsette idrettsbegivenheter under sørgeperioden. Dette blir opp til den enkelte organisasjon. Som tegn på respekt kan man ønske å vurdere avlysning eller utsettelse på dagen for begravelsen, men dette er heller ikke påbudt, heter det i den offisielle sorgveiledningen («mourning guidance») publisert av myndighetene fredag.

Ifølge The Guardian er det indikasjoner fra regjeringen på at kongehuset ikke ønsker en lengre periode uten kamper eller andre idrettsarrangementer.

Disse kampene skulle vært spilt i helgens Premier League-runde:

Fulham-Chelsea

Bournemouth-Brighton

Leicester-Aston Villa

Liverpool-Wolverhampton

Southampton-Brentford

Manchester City-Tottenham

Arsenal-Everton

West Ham-Newcastle

Crystal Palace-Manchester United

Leeds-Nottingham Forest

Går viralt – av helt feil grunn

Fotballforbundet i Irland avlyser alt av fotball

Tidligere fredag ble det klart at fotballforbundet i Irland har utsatt samtlige fotballkamper som skulle spilles i helgen. Dette følger i rekken av flere andre idrettsarrangementer som har blitt avlyst i Irland som følge av Dronning Elizabeth II bortgang.

«Av respekt etter hennes majestet Dronning Elizabeth II sin bortgang har alle helgens kamper tilknyttet fotball i Nord-Irland og all annen organisert fotballaktivitet på alle nivåer blitt utsatt.», skrev det irske fotballforbundet i en pressemelding fredag, gjengitt av BBC.

Det er ennå ikke klart hvilken dag Dronning Elizabeth II skal begraves. Dette kan også påvirke terminlisten i Premier League. Det er ventet at det blir begravelse ti eller elleve dager etter dødsfallet, altså søndag 18. september eller mandag 19. september.