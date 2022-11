Bekreftet: Guardiola forlenger med City

Pep Guardiola forlenger kontrakten sin med Manchester City til sommeren 2025. Det skriver klubben på sine sider.

– Jeg er så glad for å bli i Manchester City i to år til, sier manageren til klubbens nettside.

– Jeg kan ikke takke alle i klubben nok for støtten. Jeg er glad og trives her. Jeg har alt jeg trenger for å gjøre jobben min best mulig, fortsetter Guardiola.

Katalaneren ble Manchester City-manager i 2016. Han har tidligere ledet Barcelona og Bayern München.

Pep om Haaland-rekord: – Han kommer til å ta den

For de lyseblå har det blitt fire Premier League-titler, ett FA-cuptrofe og fire ligacup-triumfer.

Han forteller at han er sulten på enda mer suksess i Manchester. Klubben har til gode å vinne Champions League under hans ledelse.

– Jeg har fortsatt følelsen av at vi kan oppnå noe spesielt sammen. Det er grunnen til at jeg vil bli, og fortsette å kjempe om troféer.

I 2018/2019-sesongen ble Guardiola den første manageren som vant alle de fire nasjonale trofeene i England.