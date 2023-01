Bekreftet: Dyche ny Everton-manager

Det bekrefter Everton.

Sean Dyche har signert en kontrakt frem til sommeren 2025.

– Det er en ære å bli ny Everton-manager. Staben min og meg ivrer etter å komme i gang med å få klubben tilbake på rett spor, sier Dyche til klubbens nettsider.

– Jeg kjenner til Evertons lidenskapelige supportere og hvor høyt de verdsetter klubben. Vi er klare til å gi dem det de ønsker. Det starter med svette, innsats og finne tilbake til grunnprinsippene av hva Everton sto for i lang tid, sier den tidligere Burnley-manageren.

Etter skuffende resultater fikk Frank Lampard sparken forrige uke.

SPARKET: Frank Lampard. Foto: Ian Walton

De siste dagene har Everton jobbet for å få en ny manager på plass før helgen. Ifølge britiske medier har Dyche og Marcelo Bielsa vært toppkandidatene til jobben.

Begge kandidatene har hatt samtaler med Everton-eier Farhad Moshiri de siste dagene, og senest torsdag kveld ble Bielsa observert i London hvor samtalene skal ha funnet sted.

Ifølge Sky Sports skal Bielsa ha imponert i sine samtaler med Moshiri, men han skal ha uttalt at han ville trenge tid på å få Everton-laget slik han ønsker.

Bielsa skal ifølge The Times ha foreslått å få jobbe med Evertons U21-lag frem til slutten av sesongen, deretter ta over som manager. Den planen var ikke gjennomførbar for Everton som kjemper for å unngå nedrykk.

En avgjørende faktor for å ansette Dyche er at han kjenner noen av Everton-spillerne personlig, en av dem Michael Keane som spilte under Dyche i Burnley fra 2014 til 2017.

Dyche har vært uten managerjobb etter at han i april 2022 fikk sparken i Burnley. 51-åringen var manager på Turf Moor i ti år, og var frem til sparkingen, som Burnley omtalte som «en svært vanskelig avgjørelse» den lengstsittende manageren i dagens Premier League.

Selv om Dyche forlot Burnley under nedrykksstreken, kom sparkingen overraskende på flere.

– For en vits! Hadde dere gitt ham et skikkelig budsjett, så hadde dere aldri bekymret dere om å rykke ned, skrev Sky Sports-ekspert Jamie Carragher på Twitter den gang.