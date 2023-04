Begriper ikke ten Hag-beskjed: – Ikke i nærheten

Med Cristiano Ronaldo sendt på dør og Anthony Martial stadig skadeplaget, ble Wout Weghorst hentet inn for å dekke opp på spissplassen i Manchester United.

Siden ankomsten har han startet samtlige 19 kamper United har spilt. Han har scoret to mål - ingen i Premier League.

I tapet for Newcastle traff nederlenderen muligens ett nytt bunnpunkt. Den høyreiste spissen var ikke i nærheten av å true det gjerrige forsvaret.

ANONYM: Wout Weghorst får ramsalt kritikk for innsatsen mot Newcastle. Foto: OLI SCARFF

Kritikken hagler

I lokalavisa Manchester Evening News fikk 30-åringen karakteren 2 på børsen, og ga ham denne nådeløse beskrivelsen.

– Det ser til tider ut som United-spillerne er motvillige til å gi Weghorst ballen, og hans dårlige form fortsatte med nok en elendig prestasjon.

Han får ingen lystige dommer fra andre eksperter heller.

– Weghorst har vært svak denne kampen. Han har knapt hatt et touch, og han har slitt voldsomt, sa Sky Sports-ekspert Gary Neville før han ble byttet ut etter rundt timen.

– Weghorst leverer nok en kamp som er fryktelig svak, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Ten Hag fristes

Til tross for laber leveranse av målpoeng i United-drakta, ser ikke Erik ten Hag bort fra at lånet fra Burnley blir permanent i sommer.

– Selvsagt kan han bli en spiller vi ønsker å kjøpe. Han har gjort en veldig god jobb for oss, uttalte manageren før helga.

VURDERER SIGNERING: Erik ten Hag røpte at han muligens vil kjøpe Wout Heghorst. Foto: PAUL ELLIS

– Det han bidrar med er veldig bra. Vi har vel spilt rundt 25 kamper siden jul, har kun to tap og han har spilt stort sett hele tiden, sa Ten Hag.

Jesper Mathisen forstår ikke at ten Hag lar seg friste til å gjøre

– Det er ingen tvil om at ten Hag er mer positiv til Weghorst enn de fleste andre. Slike prestasjoner som denne bør imidlertid være et godt nok bevis på at han ikke er i nærheten av den spissen United må ha om de skal nærme seg nivået til de beste lagene i verden, sier han.