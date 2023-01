Banestormer tok selfie med United-stjerne

En opplevelse utenom det vanlige for Casemiro under onsdagens Premier League-kamp.

Crystal Palace – Manchester United 0-1 (kampen pågår)

Manchester United er i storform om dagen, og i den utsatte kampen mot Crystal Palace tok bortelaget ved Bruno Fernandes ledelsen like før pause.

Ti minutter ut i andre omgang oppstod det en spesiell sitasjon da en banestormer gikk ut på gressmatta og tok en selfie med Casemiro.

Gutten ble så geleidet ut av sikkerhetspersonalet.

Foto: Adam Davy

Bruno-mål

Wout Weghorst fikk sin debut fra start etter overgangen til United, uten at han kom til de største sjansene. En heading like over mål var det nærmeste nysigneringen kom i første omgang.



United styrte spillet, og like før pause sendte Fernandes bortetribunen til himmels.

Et kompakt Palace-forsvar åpnet seg helt, og Rashford sendte en utsøkt pasning til Christian Eriksen på løp inn i 16-meteren. Han la 45 grader ut til Fernandes, som kontant banket inn 1-0.