Avslører VM-planen til Haaland

Fredag fortalte Pep Guardiola hva som blir planen for nordmannen.

– Ferie. Han skal få 1-2 uker ferie før han begynner å trene igjen med de andre spillerne som ikke er med i VM.

Manchester City-manageren ville gjerne sett Haaland i VM.

– Jeg skulle ønske at alle kunne spille. Det er en flott turnering å være med i for alle spillere. Det er synd for fansen, for de ønsker å se de beste spillerne. Men han er ung og har mange muligheter foran seg, sier Guardiola.

Manchester City-manageren fikk naturlig nok flest spørsmål om sin norske superspiss. Og Guardiola var full av lovord om 22-åringen.

– Han har et helt utrolig instinkt. Han lukter situasjoner, og som spiss er han der sekundet før ballen kommer. Det er umulig for en manager å lære bort slike ting. Han gjør det naturlig. Han gjorde det i Norge, han gjorde det i Østerrike, han lukter det. Takk for at han valgte oss. Vi er heldige, sier Guardiola.

Andy Cole og Alan Shearer har scoringsrekorden i Premier League med 34 mål. Haaland har nå 14 mål på åtte kamper.

– Det vil være bra for Haaland å ta rekorden. Alle rekorder kan slås. Forhåpentlig kan han fortsette i samme spor. Etter Community Shield var det mange som tvilte, men la oss ta morgendagen og fokusere på den. Så kan vi telle opp etter sesongen, sier Guardiola.

Han har tidligere hatt Lionel Messi under sine vinger i Barcelona. Guardiola avfeier alle sammenligninger mellom Haaland og Messi.

– Ingenting kan sammenlignes med Messi. Hvor mange nye Messi-er finnes det? 10-15? Men de faller alle gjennom. Erling må ha sitt eget liv og karriere. Alle spørsmålene handler om Erling, men gutta forstår og aksepterer det. Kevin (De Bruyne red. anm.) er en fantastisk person og er glad for å ha Erling her. Slik er det også for de andre spillerne, og derfor er det fint å trene dem, sier han.