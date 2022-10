Avslører hvorfor Haaland ble sur etter hat tricket i byderbyet

Lagkamerat røper hvorfor Erling Braut Haaland ikke var helt fornøyd, til tross for hat trick og to målgivende pasninger i 6-3-seieren mot Manchester United.

STORSCORER: Erling Braut Haaland har bøttet inn mål for Manchester City, til stor glede for manager Pep Guardiola. Foto: OLI SCARFF

Med 14 mål på sine åtte første kamper i Premier League, og totalt 17 mål etter overgangen til Manchester City på bare elleve matcher i alle turneringer, er det ikke rart Erling Braut Haaland er på alles lepper om dagen.

Manchester City-manager Pep Guardiola gjentok på pressekonferansen før onsdagens Champions League-møte mot FC København hvor imponert han er over nordmannen.

– I hans alder kan ingen kan sammenligne seg med ham. Tallene snakker for seg selv. Både med tanke på bidraget i garderoben og bidraget på banen er vi svært fornøyd med å ha ham her, sa City-sjefen, ifølge Manchester Evening News.

– Viser du ikke trenger å være fra Storbritannia eller Italia

En journalist lurte på hvordan det var mulig å bli så god når angriperen er fra en så liten fotballnasjon som Norge.

– Det viser at du ikke trenger å være oppvokst i Storbritannia eller Italia for å bli en god fotballspiller. Du kan komme fra alle land. Han har naturlige instinkter. Både i Østerrike og Tyskland hadde han gode trenere. Erling er den han er, slo han fast.

Kampen mot danskene kan fort by på flere mål for 22-åringen som virkelig er i flytsonen. I helgen ble det hattrick og to målgivende pasninger i 6-3-seieren over byrival Manchester United.

MØTTE PRESSEN: Manchester Citys spanske Sergio Gomez på tirsdagens pressekonferanse. Foto: LINDSEY PARNABY

Likevel avslørte Manchester Citys spanske midtbanespiller Sergio Gomez at Haaland ikke var helt fornøyd etter kampen.

– Han er fantastisk, en enestående spiller, og vi vet alle hvor viktig han er for laget. Vi ser på ham hele tiden, og forsøker å lære av ham, hans sult og ambisjoner. Han er aldri fornøyd med å kun score ett mål. Etter derbyet mot United, etter at vi slapp inn vårt tredje mål, ble han sint, fordi han ønsket mer, han ønsket at vi skulle holde nullen. Det er viktig å se det, sa Gomez på pressekonferansen.

Haaland startet Champions League-sesongen med en måldobbel i 4-0-seiren over Sevilla. I kampen etter ble han matchvinner i 2-1-seieren over gamle lagkamerater i Borussia Dortmund.

Haaland ble i sesongen 2020/2021 toppscorer i turneringen med sine ti mål da han spilte for Dortmund. I år spiller han for et lag som har som mål å gå helt til topps.

Det kan by på målrekorder for nordmannen som står med 26 mål på 21 kamper i Europas gjeveste klubbturnering.

– Vi er veldig glade for å ha ham i klubben. På trening er det det samme, av og til gjør han helt spektakulære ting. Vi er utrolig, utrolig heldige som har ham i laget, sa Manchester Citys spanske midtbanespiller Sergio Gomez på pressekonferansen.

Guardiola har til tider vært kjent for å hyppig rullere på laget, men denne sesongen har Haaland fått starte alle kampene. City-sjefen sa ingenting om en eventuell hvile for nordmannen onsdag.

Guardiola advarte imidlertid mot å undervurdere FC København.

– Vi vet hvor viktige kampene våre på hjemmebane er, og på onsdag vil det ikke være noe unntak. Når vi møter disse lagene fra nord-Europa, så er de alltid gode. Vi må være forsiktige. Om vi vinner våre tre første kamper, så vil vi nærme oss å gå videre til sluttspillet, mente spanjolen.

Skadeskutt FCK mot Haalands City

FC København stiller et svekket mannskap mot høytflyvende Manchester City i Champions League.

Verken Rasmus Falk eller Nicolai Boilesen er med i FCKs kamptropp som reiser til Manchester. Det samme gjelder også Carlos Zeca. Mandag ble det klart at kapteinen mister resten av sesongen med en korsbåndskade.

FCK opplyser at Boilesen har en mindre skade, mens Falk måtte gå av søndagens superligakamp mot AGF. Det er ikke kjent hva den skaden går ut på.

FCK står med ett poeng etter de to første kampene i gruppespillet mot Borussia Dortmund og Sevilla. Onsdagens motstander Manchester City har fullt hus.