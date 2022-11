Avslører Haaland-planen: – Vi snakket mye om det

Etter en av karrierens største seiere, var Brentford-manager Thomas Frank klar på én ting: Han er glad for at Erling Braut Haaland (22) startet kampen.

Manchester City - Brentford 1-2(1-1)

Frank – som før oppgjøret skrøt hemningløst av Braut Haaland – er nemlig krystallklar på at overtidsseieren borte mot Manchester City betyr litt ekstra nettopp på grunn av at Erling Braut Haaland startet kampen.

– Jeg sa til gjengen før kampen at jeg håper virkelig at City starter med Haaland, for det vil bare bli en virkelig stor seier om vi slår de med han på laget, fortalte Thomas Frank på pressekonferansen etter kampen.



Da TV 2 påpekte at Haaland ikke hadde et eneste skudd på mål, lyste Brenford-manageren opp.

– Jeg er glad du la merke til det, for det gjør meg stolt, sier han.

For Frank er tydelig på at Brentford hadde en helt bevisst plan om å stoppe nordmannen i oppgjøret der tomålsscorer Ivan Toney ble overtidshelt med sin 2-1-scoring langt på overtid.

Til TV 2 utdyper Frank slagplanen som ble lagt for å stoppe Braut Haaland.

– Vi prøver selvfølgelig å planlegge ting. Noen ganger lykkes vi, noen andre ganger ikke. Vi prøvde å stenge ned De Bryune, slik at vi holdt han unna de farlige områdene. Jeg tror det bare var en gang at Haaland seg fri. Hele laget gjorde en sterk kamp, sier han om nøkkelen for å holde Braut Haaland unna de største sjansene.

– Føler seg ikke helt topp

Braut Haaland spilte samtlige 90 minutter. Han virket frisk og opplagt, men kom seg ikke til de største sjansene.

Etter oppgjøret ble City-manager Pep Guardiola spurt om Haaland nå skal spille Norges to kommende landskamper mot Irland og Finland.

– Jeg vet ikke. Erling gjorde et godt forsøk, men han føler seg ikke helt topp. Vi tenkte at vi trengte en targetmann der oppe, svarer Pep Guardiola.

Ettersom nordmannen gikk målløs av banen, stoppet Braut Haalands vanvittige rekke med scoringer i åtte hjemmekamper på rad.

Etter at han gikk målløs av banen i Premier League-åpningen mot Bournemouth, har nordmannen scoret vanvittige 16 mål (!) på de åtte siste hjemmekampene til Manchester City.

– Han har levert på et utenomjordisk nivå i disse kampene, men mot Brentford i dag ble han effektivt stoppet av et godt forberedt Brentford. De passet hele tiden på at han ikke fikk noe rom å løpe i eller avslutte fra, og det er ikke mange kampene gjennom en sesong hvor Haaland kommer til så lite muligheter som det han gjorde på i dag, sier en overasket TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

SVEVDE HØYT: Erling Braut Haaland steg til vers i førsteomgang, men kom akkurat ikke høyt nok til å få denne på mål. Foto: JASON CAIRNDUFF



Brentford yppet seg

På Etihad var det faktisk gjestene som sjokkerte fra start av. City forsøkte å styre spillet, men virket ikke å være på defensivt fra start av.

Brentford kom seg umiddelbart til et par store sjanser.



Derfor var det heller ikke direkte ufortjent at Brentford gikk opp i 1-0-ledelse etter et drøyt kvarter ved kaptein Ivan Toney. Et langt innlegg endte opp hos Toney, som stusset ballen i mål fra 6-7 meter i en bue over City-keeper Ederson.

City tok gradvis over, og etter 27 minutter var Erling Braut Haaland sikker på at City skulle få straffespark da Bernardo Silva lobbet ballen opp.i hånden på en Brentford-forsvarer. Braut Haaland og Rodri diskuterte tilsynelatende seg i mellom hvem som skulle ta straffesparket, men VAR konkluderte med at ballen var utenfor streken av 16-meteren og dømte frispark.

City skulle imidlertid få sin utligning like før pause. En corner fra Kevin de Bruyne endte på bakerste til Phil Foden, som fikk drømmetreff og banket inn utligningen.

Toney i storform

Andreomgang startet med en lengre pause i spillet etter at Aymeric Laporte fikk en kraftig smell i hodet.

City presset gjestene fra Brentford langt tilbake, og etter 66 minutter burde vertene absolutt tatt ledelsen. Ilkay Gúndogan kombinerte vakkert i et veggspill med Erling Braut Haaland, men tyskeren fikk ikke skikkelig klem på avslutningen fra kort hold.

Andreomgangs største sjanse var det faktisk Brentford som hadde etter 72 minutter. Målscorer Toney så ut til å bli spilt fullstendig fri på bakerste stolpe, men fantastisk forsvarsspill fra Laporte forhindret 1-2.

Sju minutter før slutt trodde nok de fleste hjemmesupporterne at dommer Peter Bankes skulle peke på straffemerket da Cancelo gikk i bakken, men Bankes avslørte korrekt at Cancelo filmet og delte ut det gule kortet.

I det dommeren indikerte ti minutter tilleggstid, kom gjestene og Toney seg til nok en stor sjanse.

City fortsatte å jakte målet, men klarte aldri å skape de helt store sjansene. På motsatt banehalvdel var Brentford livsfarlige, og da Ivan Toney kontret inn 2-1 langt på overtid var det ikke helt ufortjent heller ut ifra sjansestatistikken.

Helt på tampen kunne Toney satt inn sitt tredje, men at den gedigne sjansen helt på overtid ble forspilt bryr han trolig seg lite om i ettertid.

– Fantastisk gjennomført av Brentford. Thomas Frank la en god kampplan som spillerne hans utførte eksemplarisk. Det var ikke sånn at Brentford hadde flaks, for de gjorde rett og slett City ufarlige, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.