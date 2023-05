Avis: Ratcliffe nærmer seg Manchester United-oppkjøp for rekordsum

Sir Jim Ratcliffe og Ineos nærmer seg et oppkjøp av Manchester United, melder The Times og Daily Mail fredag.

Glazer-familien skal være klare til å diskutere detaljer med Ratcliffe rundt et salg. Ratcliffes bud er rekordstort for en sportsklubb.

Tabloidavisen The Sun rapporterte torsdag at Ratcliffe var Glazer-familiens foretrukne budgiver.

PÅ OLD TRAFFORD: Britiske Sir Jim Ratcliffe og Ineos Group møtte representanter for Glazer-familien i Manchester i midten av mars. Foto: Peter Byrne / Pa Photos

Forrige måned kom Ratcliffe ifølge engelske medier med et bud på om lag 80 milliarder kroner for Manchester United.

Stille fra Qatar

The Times skriver at brødrene Joel og Avram Glazer ligger an til å beholde 20 prosent av aksjene i Manchester United.

BUDGIVER: Sjeik Jassim bin Hamad al-Thani fra Qatar. Foto: Karim Jaafar / AFP

Det siste budet fra sjeik Jassim bin Hamad al-Thani fra Qatar skal ha vært på om lag 67 milliarder kroner for 100 prosent av klubbens aksjer.

The Times utelukker ikke at qatareren kan komme med et sent bud i forsøk på å sikre seg klubben foran Ratcliffe, men at det har vært lite kontakt mellom Glazer-familiens forhandlere og sjeiken fra Qatar.

I november i fjor annonserte Glazer-familien at de var villige til å selge Manchester United.

Brødre kan bli

Opprinnelig skal Ratcliffe ha ønsket å kjøpe 69 prosent av aksjene, som eies av Glazer-familien, men brødrene Joel og Avram skal ha vært mer motvillige til å selge enn søsknene.

Briten kom med et alternativt tilbud til amerikanerne som gjør at de fortsatt er involvert, men Ratcliffe vil ha kontroll når overtakelsen eventuelt fullføres.

MOTVILLIGE: Joel (t.v.) og Avram Glazer (t.h.), her med daværende Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær i 2019, skal ifølge engelske medier ikke være like lystne som resten av søsknene på å selge Manchester United. Foto: Carl Recine / Reuters

I løpet av de neste to til fire årene skal etter planen Ratcliffe kjøpe ut de to siste Glazer-søsknene, skriver The Times.

Ratcliffe og Ineos eier fra før fotballklubbene Nice og Lausanne, samt det britiske sykkellaget Ineos Grenadiers.