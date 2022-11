Avis: Han vil kjøpe Manchester United

MANCHESTER UNITED-FAN: Sir Jim Ratcliffe, her sammen med Lewis Hamilton, har stort engasjement for sport. Nå vil han prøve å kjøpe Manchester United, skriver The Telegraph. Foto: Joan Monfort / AP

Sir Jim Ratcliffe forbereder et bud på Manchester United, melder den engelske avisen The Telegraph.

Rapportene kommer dagen etter at Glazer-familien bekreftet at de er åpne for å selge Manchester United. Amerikanerne har eid United siden 2005, men er svært upopulære blant klubbens tilhengere.

Ifølge The Telegraph krever de amerikanske eierne drøyt 60 milliarder kroner for å selge Manchester United.

RYKTES Å BY PÅ UNITED: Sir Jim Ratcliffe har vært Manchester United-supporter siden han var en guttunge. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Sir Jim Ratcliffe, som også eier den franske Ligue 1-klubben Nice og sponser sykkellaget Ineos Grenadiers, er en av Storbritannias rikeste personer. Ratcliffe er også inne i Formel 1 og sveitsiske Lausanne.

70-åringen skal ha holdt med Manchester United siden han var en guttunge, og han var på plass på tribunen da Ole Gunnar Solskjær avgjorde Champions League-finalen på Camp Nou i 1999.

I august bekreftet Ratcliffe at Ineos ville være interessert i å kjøpe Manchester United dersom klubben var tilgjengelig for salg. Tidligere i år var han også koblet til et oppkjøp av Chelsea Football Club.

Også Liverpool er til salgs

Det ble nylig kjent at også Liverpool Football Club er til salgs.

Tabloidavisen Daily Mail skriver at personer tett på prosessen med et Manchester United-salg føler Old Trafford-klubben er mer attraktiv for eksterne investorer enn Liverpool. Derfor tror Glazer-familien at de kan snappe potensielle kjøpere foran Liverpool, melder Daily Mail.

The Telegraph skriver at et Manchester United-salg kan gjøre det vanskeligere å selge for Fenway Sports Group å selge Liverpool.

Ifølge engelske medier har Glazer-familien engasjert The Raine Group for å bistå salget av Manchester United. De var også hentet inn da Roman Abramovitsj solgte Chelsea til Todd Boehly tidligere i år.

Saken oppdateres!