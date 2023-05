Arsenal ydmyket – Manchester City én seier fra Premier League-tittelen

Arsenal - Brighton 0-3

Pep Guardiola holdt opp to fingre til Manchester City-fansen etter 3-0 over Everton som bevis på at City var to seirer fra ligatittelen.

Det var imidlertid før Martin Ødegaard og Arsenal gikk på trynet i hjemmemøtet med Brighton senere søndag.

Med Arsenals 0-3-tap sikrer Erling Braut Haaland og Manchester City Premier League-tittelen med seier over Chelsea neste søndag.

– Det ser mørkt ut nå. Såpass ærlige må vi være. Jeg kan ikke se for meg at de (Manchester City) skal gå på så mange skreller, men vi får reise oss og vinne våre to, så får vi se, sier Martin Ødegaard til Viaplay.

– Det er ikke en god følelse for øyeblikket. Jeg vet ikke hva som skjedde, spesielt i andre omgang. Det føles håpløst nå, sier Ødegaard til Sky Sports.

STORMER MOT LIGATITTELEN: Manchester City-manager Pep Guardiola holdt opp to fingre til fansen etter 3-0-seieren over Everton. Nå kan han fjerne den ene fingeren. Foto: Lindsey Parnaby / AFP

Martin Ødegaard ble byttet ut med 13 minutter igjen av ordinær tid. Da ledet Brighton 1-0 etter scoring av Julio Enciso tidlig i andre omgang.

På tampen av oppgjøret doblet innbytter Deniz Undav ledelsen, før Pervis Estupiñán la på til 3-0 på overtid.

– Tittelkampen er over, slår tidligere Manchester United-spiller Gary Neville fast på Sky Sports.



– Det er veldig synd å si det, men jeg tror det er umulig at City mister dette nå, sier tidligere Arsenal-kaptein Patrick Vieira på Sky Sports.



Med seieren på Emirates tok Brighton seg forbi Tottenham og opp på sjetteplass i Premier League.

