Arsenal og Ødegaard hodestups ut av Europa

Arsenal - Sporting 1-1 (3-3 sammenlagt), 1-1 e.e.o, 3-5 på straffer

Kvartfinaleplassen i Europaligaen røk for Arsenal i straffekonk mot Sporting etter at Gabriel Martinelli bommet mot portugiserne.

Nuno Santos banket inn det påfølgende straffesparket, og bortesvingen kunne slippe jubelen løs på Emirates.

– Vi var gode nok i enkelte perioder av kampen, men i de fleste delene av kampen var vi ikke på nivået vi skal være. Vi spilte ikke vår beste fotball. Det var jevnt, så det kunne bikket begge veier, sier Martin Ødegaard til BT Sport.

SIKKER: Martin Ødegaard satte sitt straffespark sikkert i mål. Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

Martin Ødegaard, som ble byttet inn i første ekstraomgang, scoret sikkert på den første straffen til Arsenal.

Det sto 1-1 og 3-3 sammenlagt til ordinær tid og etter ekstraomgangene.

– Vi visste at vi møtte et godt lag. Vi kjente til kvalitetene deres, og vi var forberedte, men jeg føler dette handler om oss. Vi spilte ikke så bra som vi pleier, og vi manglet energien vi pleier å ha. Det er skuffende, sier Ødegaard, som nå er opptatt av å se frem til søndagens ligakamp mot Crystal Palace.

Arsenal ligger på toppen av Premier League-tabellen.

– Vi må huske at det har vært en flott sesong. Vi har oppnådd fantastiske ting denne sesongen. Det var en stor smell å ryke ut av denne turneringen. Den var et stort mål for oss, men vi skal komme tilbake på søndag og avslutte bra i ligaen, sier Ødegaard.

Scoring fra midtbanen

Arsenal tok kommando fra start, og i 18. spilleminutt fikk de betalt da Granit Xhaka hamret inn en retur til 1-0 for London-laget.

PEKTE NESE: Granit Xhaka jubler for 1-0-scoringen mot Sporting. Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

1-0-ledelsen til Arsenal holdt til pause, men det var en smell for Mikel Arteta at både Takehiro Tomiyasu og William Saliba måtte ut med skade i løpet av omgangen. Gabriel Jesus, som spilte sin første kamp siden han ble skadet i november, ble byttet ut for Leandro Trossard.

Sporting startet andre omgang best, og drøyt timen inn i oppgjøret kunne de tilreisende fra Lisboa juble.

MÅL FRA MIDTBANEN: Skuddet fra Pedro Goncalves går i bue over Aaron Ramsdale. Foto: Pa Photos

Pedro Goncalves tok med seg ballen inn på Arsenals banehalvdel, og like over midtstreken så han at Aaron Ramsdale sto langt ute. Goncalves sendte ballen i en bue over Arsenal-målvakten og sørget for 1-1 på Emirates.

Tidligere Tottenham-spiller Marcus Edwards var alene gjennom like etter, men Ramsdale ble truffet i ansiktet av Sporting-spillerens avslutning. Det endte 1-1 og kampen gikk til ekstraomganger.

Ødegaard byttet inn

Midtveis i første ekstraomgang var Trossard alene gjennom, men Antonio Adán kom på avslutningen til belgieren og ballen gikk i stolpen bak Sporting-keeperen.

Etter hundre minutters spill ble Martin Ødegaard byttet inn for Fábio Vieira. Arsenal-kapteinen kom inn til jubelbrøl fra tribunen.

BYTTET INN: Martin Ødegaard kom inn etter hundre minutters spill. Foto: GLYN KIRK / AFP

Arsenal presset på for et seiersmål med Ødegaard på banen, og Gabriel fikk to enorme muligheter med få minutter igjen å spille.

Tre minutter før slutten på andre ekstraomgang fikk Sporting-spiller Manuel Ugarte sitt andre gule kort etter en takling på Bukayo Saka.

SIKKER: Nuno Santos setter ballen forbi Aaron Ramsdale på det avgjørende straffesparket i Europaliga-åttedelsfinalen torsdag kveld. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Kampen gikk til straffesparkkonkurranse. Etter at Gabriel Martinelli bommet på sitt straffespark, fulgte Nuno Santos opp med å sette sikkert inn 5-3 for Sporting og sikre avansementet til kvartfinalen.