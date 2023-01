– Arsenal med storbud på Caicedo

Marcelo Bielsa er på plass i London for å møte Everton-eier Farhad Moshiri. Det melder Mirror. Everton skal bestemme seg for hvem som blir ny manager i løpet av de neste 24 timene, og det står nå mellom Bielsa og Sean Dyche. Sistnevnte skal ifølge Mirror allerede hatt to møter med Everton-eieren.

Malo Gusto (19) har vært koblet til Chelsea, men det ser ut til at de må vente. Ifølge Football London har klubbpresidenten i Lyon, Jean-Michel Aulas, uttalt at han forventer at høyrebacken blir værende i klubben frem til sommeren.

Heller ikke Moisés Caicedo (21) ser ut til å finne veien til Stamford Bridge. Ifølge kilder til Sky Sports er ikke Brighton interessert i å selge midtbanespilleren i dette vinduet, selv om Chelsea presser på for en overgang.

Presse på gjør også Arsenal som ifølge Sky Sports og overgangsguru Fabrizio Romano nå har lagt inn et bud på 60 millioner pund for Caicedo.

Samtidig tyder mye på at Anthony Gordon (21) forlater Everton i løpet av dette overgangsvinduet. Ifølge Daily Mail har angriperen ikke vært på treningsfeltet de siste tre dagene, og han ønsker selv en overgang til Newcastle. Telegraph melder at Everton trolig kommer til å senke prislappen fra 60 til 40 millioner pund.

Ryktene har svirret rundt Amadou Onana den siste tiden der både Chelsea og Arsenal ønsker å sikre seg den 21 år gamle belgieren. Men ifølge Het Nieuwsblad ønsker Onana å hjelpe Everton å unngå nedrykk, og i utgangspunktet bli værende ut sesongen - men situasjonen kan endre seg.

Tottenham og Sporting Lisboa vil fortsette dialogen om en mulig overgang for Pedro Porro (23) fredag. Ifølge 90 Minutes vil en avtale om forsvarspilleren bli klar i løpet av de neste dagene. Ifølge Sky Sports er Spurs frustrerte over at forhandlingene har tatt lang tid, men at de er villige til å betale det Sporting krever for 23-åringen. Porro skal ha en utkjøpsklausul på 39 millioner pund.

Manchester United, Chelsea og Newcastle ønsker seg Inter Milans Denzel Dumfries (26). Prislappen skal være på 35 millioner pund for 26-åringen, melder italienske Gazzetta dello Sport.