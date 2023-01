– Arsenal i dialog med Raphinha

Mens Liverpool jakter Wolves-spiller. Her er søndagens fotballrykter!

TIL ARSENAL? Raphinha er igjen på blokken til Arsenal etter nyheten om at Chelsea forsøker å kuppe avtalen med Mikhailo Mudryk. Foto: Bernat Armangue

Lørdag kveld meldte overgangsguruen Fabrizio Romano at Chelsea er enig med Sjakhtar Donetsk om en avtale for Mikhailo Mudryk. Budet skal ligge på 100 millioner euro, mer enn én milliard norske kroner. Arsenal sies å ha inne et bud på 95 millioner euro inkludert bonuser, ifølge Romano.

Arsenal ser seg om etter andre løsninger dersom Chelsea kupper Mudryk-avtalen, og lørdag morgen melder Evening Standard at Arsenals sportssjef Edu Gaspar skal ha vært i kontakt med Raphinha (26) sin agent for en mulig overgang for Barcelona-angriperen. Allerede forrige sommer ble det meldt om stor Raphina-interesse fra Arsenal.

Chelsea jakter flere signeringer, og har ifølge ESPN lagt inn et bud på 30 millioner euro for PSV Eindhovens Noni Madueke (20). Samtidig har de ønsket å hente Michail Antonio (32) på lån, men budet skal ha blitt avslått av West Ham. Det melder The Guardian.

Liverpool har avsluttet kontraktsforhandlingene med Naby Keïta og vil ifølge Football Insider la 27-åringen gå i sommer.

Det er ingen hemmelighet at Liverpool ønsker seg Jude Bellingham (19), men det kan se ut til å bli enda tøffere konkurranse fra Real Madrid som nå vil øke innsatsen på å sikre seg Borussia Dortmund-juvelen. En signering av 19-åringen skal være høyt oppe på prioriteringslisten allerede i dette overgangsvinduet for Real Madrid. Det melder spanske Fichajes.

Sørloth lo av dommeren

Ifølge Sunday Mirror vurderer Liverpool å legge inn et bud på Wolverhamptons Ruben Neves (25). Midtbanespilleren har kun 18 måneder igjen av kontrakten med Wolves, og er også ønsket av Newcastle.

Everton ønsker å hente Manchester Uniteds Anthony Elanga (20) og jobber med å få en overgang i løpet av januar. Ifølge Football Insider skal det i førsteomgang handle om en låneavtale.

Det ser ut som Aaron Wan-Bissaka ikke forlater Manchester United denne måneden. Crystal Palace ønsker å hente 25-åringen, men er redd United ikke ønsker å la forsvarsspilleren gå, og at om de er villige vil ha en for høy prislapp som Crystal Palace ikke klarer å betale. Det melder The Sun.