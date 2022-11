Arsenal fortsetter å imponere: Senket Chelsea med dødballscoring

RØD GLEDE: Arsenal-spillerne jubler over åpningsmålet mot Chelsea. Foto: HANNAH MCKAY

Chelsea - Arsenal 0-1 (0-0)

En innsvinger fra Bukayo Saka og en lang fot fra midtstopper Gabriel sørget for Arsenal-ledelse på Stamford Bridge etter 63 minutter.

Flere mål ble det ikke, og 1-0-seieren gjør at Arsenal er tilbake på toppen av Premier League foran Manchester City.

– Arsenal var det beste laget, spesielt i andreomgang, kommenterte tidligere Chelsea-keeper Mark Schwarzer hos BBC Radio 5 Live.

Triumfen var Arsenals tredje strake seier på Stamford Bridge. Forrige gang Arsenal greide det, var tilbake i april 1974.

For Chelsea sin del gjør at tapet at luken til ligaleder Arsenal er på tretten poeng etter tretten spilte kamper.

Gjensyn med Arsenal-målscorer

Søndagens toppkamp var et gjensyn for bortelaget med tidligere Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang.

Gaboneren, som registrerte seg for 68 Premier League-mål for Arsenal, markerte seg før pause med å takle sin tidligere lagkamerat Ben White, og ble belønnet med gult kort.

Og like etter scoringen til Arsenal-forsvarer Gabriel, ble Aubameyang byttet ut til øredøvende jubel fra bortesvingen.

TUNGT: Pierre-Emerick Aubameyang var en skygge av seg selv hjemme mot Arsenal. Foto: HANNAH MCKAY

Stor Ødegaard-mulighet

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard fikk en gyllen mulighet til å langt på nær avgjøre toppmøtet ti minutter senere, men drammenseren bøyde ballen over det lengste kryss.

Chelseas sluttspurt ble aldri det store: Overtiden var preget av stopp i spillet, og Arsenal red inn til tre nye poeng.