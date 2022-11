Arsenal fortsetter å imponere: – Deilig å være på topp igjen

RØD GLEDE: Arsenal-spillerne jubler over åpningsmålet mot Chelsea. Foto: HANNAH MCKAY

Chelsea - Arsenal 0-1 (0-0)

En innsvinger fra Bukayo Saka og en lang fot fra midtstopper Gabriel sørget for Arsenal-ledelse på Stamford Bridge etter 63 minutter.

Flere mål ble det ikke, og 1-0-seieren gjør at Arsenal er tilbake på toppen av Premier League foran Manchester City.

– Det er mange som har snakket om at vi må vise det i stormatcher. Deilig å få den her, det kjennes godt. Deilig å være på topp igjen, sier Arsenal-kaptein Martin Ødegaard i et intervju med Viaplay etter kampen.

HÆRFØRER: Martin Ødegaard gjorde en god figur for serieleder Arsenal. Foto: HANNAH MCKAY

Kapteinen gjorde igjen en god kamp på midtbanen til Arsenal. Men selv om de leder Premier League, bedyrer 23-åringen at London-laget har begge beina godt plantet på bakken.

– Vi skal ikke ta av, som jeg har sagt mange ganger. Vi skal forholde oss rolig og jobbe på videre, så får vi se hvordan det ender, sier han.

Slik avgjorde Erling Braut Haaland kampen mot Fulham lørdag:

Triumfen var Arsenals tredje strake seier på Stamford Bridge. Forrige gang Arsenal greide det, var tilbake i april 1974.

For Chelsea sin del gjør tapet at luken til ligaleder Arsenal er på tretten poeng etter tretten spilte kamper.

Gjensyn med Arsenal-målscorer

Søndagens toppkamp var et gjensyn for bortelaget med tidligere Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang.

Gaboneren, som registrerte seg for 68 Premier League-mål for Arsenal, markerte seg før pause med å takle sin tidligere lagkamerat Ben White, og ble belønnet med gult kort.

Og like etter scoringen til Arsenal-forsvarer Gabriel, ble Aubameyang byttet ut til øredøvende jubel fra bortesvingen.

TUNGT: Pierre-Emerick Aubameyang var en skygge av seg selv hjemme mot Arsenal. Foto: HANNAH MCKAY

Stor Ødegaard-mulighet

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard fikk en gyllen mulighet til å langt på nær avgjøre toppmøtet ti minutter senere, men drammenseren bøyde ballen over det lengste kryss.

Chelseas sluttspurt ble aldri det store: Overtiden var preget av stopp i spillet, og Arsenal red inn til tre nye poeng.