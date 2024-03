Se Arsenal mot Porto på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play tirsdag fra kl. 20.00.

– Få et sånn race nå, med tre lag som kan vinne det til siste dagen. Det vil jeg ha. Bare benke meg i sofaen, ha de tre matchene på tre ulike TV-er og bare aaaahhhh … de to timene. Det er sånt jeg lever for som fotballfan.

TV 2s fotballekspert Morten Langli er ikke i tvil om hva han ønsker seg i Premier League.

Den store drømmen er et trehodet tittelrace som varer helt til siste dag.

Med ti runder igjen, ser det svært bra ut med tanke på det. Kun ett poeng skiller de tre øverste lagene.

Arsenal topper med bedre målforskjell enn Liverpool, mens Manchester City lurer poenget bak etter at de to sistnevnte spilte 1-1 på Anfield denne helgen.

– Jeg synes Arsenal er det beste laget i verden akkurat nå, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Rett og slett fordi han mener de spiller den beste fotballen.

– Selv om det var en fantastisk kamp (mellom Liverpool og City) i går, så basert på de tre-fire siste kampene, klarer jeg ikke å se hvordan man skal klare å spille seg så mye bedre enn Arsenal gjør i de, mener Stamsø-Møller.

– Ikke tittelfavoritt

Men når det kommer til tittelracet, så er det nettopp det: Et men.

– Det er ikke dermed sagt at de tittelfavoritt. De har et veldig tøft program, poengterer Stamsø-Møller.



Morten Langli har tatt en titt på tallene i oddsmarkedet, og konkluderer med at det er den regjerende mesteren som ligger best an.

– De sier at Manchester City er favoritt. Jeg har rundet desimalen opp, og da kommer det City med 2,3 i odds, Liverpool med 3,2 og Arsenal er underdogen i dette racet, til 3,9 i odds, sier Langli.

Også Opta har regnet på lagenes prosentvise sjanse. Den sier 45,9 prosent sjanse for City-tittel, 35,3 for Liverpool og 18,8 for Arsenal.

– Ikke helt ulikt oddsmarkedet, konkluderer Langli.

– Det er veldig gode muligheter for de andre lagene også, det er det ikke noe tvil om, selv om City har vel det både det greieste programmet og vært i denne situasjonen før, både jaget og blitt jaget, og likevel vunnet ligaen mange ganger, istemmer Stamsø-Møller.

Arsenal-manager Mikel Arteta koste seg med søndagens tittelkamp etter å ha tatt over tabelltoppen med seieren over Brentford dagen i forveien.

KOSER SEG PÅ TOPP: Arsenal-manager Mikel Arteta. Foto: Darren Staples / AFP / NTB

– Det er en utrolig situasjon at vi også er involvert. Se på det nivået de to lagene (Liverpool og Manchester City) har. Vi er fortsatt med, og vi er på toppen. Ambisjonene vokser, men vi må ta kamp for kamp, sier Arteta på mandagens pressekonferanse.



– Da blir de vanskelig å stoppe

31. mars tar Manchester City imot Arsenal. Sky Sports-ekspert Jamie Carragher er krystallklar på at en hjemmeseier der, vil gjøre det tøft for rivalene.

– De er fortsatt laget å slå. City avgir poeng her og der, men det føles som om dersom de skal avgi noen flere, så blir de i de neste tre-fire kampene, sier Carragher.

Gigantenes gjenstående kamper: Arsenal: Chelsea (H)

Manchester City (B)

Luton (H)

Brighton (B)

Aston Villa (H)

Wolves (B)

Tottenham (B)

Bournemouth (H)

Manchester United (B)

Everton (H) Liverpool: Everton (B)

Brighton (H)

Sheffield United (H)

Manchester United (B)

Crystal Palace (H)

Fulham (B)

West Ham (B)

Tottenham (H)

Aston Villa (B)

Wolves (H) Manchester City:

Brighton (B)

Arsenal (H)

Aston Villa (H)

Crystal Palace (B)

Luton (H)

Tottenham (B)

Nottingham Forest (B)

Wolves (H)

Fulham (B)

West Ham (H)

– Selv om Arsenal er på topp, vil jeg fra et Liverpool-ståsted heller se Arsenal vinne på Etihad eller spiller uavgjort. Absolutt ikke en City-seier, for når du ser på Citys fem siste kamper denne sesongen, tenker du at de får full pott. Om de ikke avgir flere poeng i de neste tre eller fire kampene, blir det vanskelig å stoppe de, fortsetter eksperten til Sky Sports.



– Klare for utfordringen

Sky Sports-kollega Roy Keane er helt i villrede.

– Forrige sesong hadde jeg ingen tvil om at Manchester City ville vinne tittelen. Jeg helte sterkt mot City for noen uker siden, men jeg tviler litt. Når du ser Liverpool, presterer de, skaper sjanser og scorer mål, sier Keane.

– Jeg ser på Arsenal, og tror de fysisk sett er et mye sterkere lag sammenlignet med forrige sesong. Jeg tror ikke de vil svinne hen på den biten. Rekrutteringen deres og spillerne de har hentet inn har gitt styrke og kvalitet. Jeg ser på Arsenals innstilling, og det er ut som de er klare for utfordringen, fortsetter Keane.

Derfor klarer han ikke å velge sin favoritt blant de tre.

– Jeg vet ikke hvem jeg skal gå for i år, sier Keane.