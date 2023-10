Arrestordre utstedt på tidligere Liverpool-stjerne

Da Daniel Sturridge ble frastjålet hunden sin på ferie i Los Angeles sommeren 2019, endte det med en lykkelig gjenforening med lille «Lucci» etter få dager.

Hundetyveriet skal ha skjedd under et innbrudd, og Sturridge utlovet en dusør til de som kunne gjenforene ham med sin firbeinte venn.



Nå er saken aktuell igjen, for ifølge den engelske tabloidavisen Daily Mail er det utstedt arrestordre på den tidligere Chelsea- og Liverpool-spissen etter at han ikke møtte opp i retten i Los Angeles.

Saken er også omtalt av BBC og The Telegraph.

Over 300.000 kroner

Sturridge er saksøkt for ikke å ha utbetalt dusøren på 330.000 kroner.

Foster Washington, en amerikansk rapper under artistnavnet «Killa Fame», hevder at han fant hunden til Sturridge uten å få dusøren.

I desember 2021 ble Sturridge dømt til å betale pengene til Washington. En ny høring skal være satt til 30. november.

LIVERPOOL-FORTID: Daniel Sturridge var en del av Liverpool-laget som vant Champions League i 2019. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB

Sturridge mener Washington ikke har rett på noen penger. Det kommer frem i en uttalelse fra engelskmannen på X/Twitter.

– Jeg betalte personlig dusøren til den unge gutten som fant ham. Han var henrykt over belønningen. Det samme var familien og jeg for å få Lucci hjem igjen, står det i uttalelsen fra Sturridge.

Advokater på saken

Sturridge hevder at han ikke visste at rettsmøtet fant sted.

Han kaller anklagene for falske, og han opplyser at han har satt advokater i California på saken.

– Jeg er sikker på at det vil bli raskt løst til min fordel og at det vil sette en stopper for godt for det spekulative kravet, sier Sturridge.



34 år gamle Sturridge avsluttet karrieren som Perth Glory-spiller i 2022. I løpet av karrieren var han også innom Manchester City, Chelsea, Bolton (lån), Liverpool, West Bromwich (lån) og Trabzonspor.

Denne sesongen er han fotballekspert for Sky Sports.

