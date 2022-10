Åpner sak mot Jürgen Klopp

Tirsdag ettermiddag opplyser Det engelske fotballforbundet (FA) at de har åpnet en disiplinærsak mot tyskeren.

Han har inntil fredag på seg for å gi et svar, skriver FA i en uttalelse.

Klopp er siktet for et brudd på punkt E3 i forbundets interne regelverk, som går på den generelle oppførselen.

Tidligere i sesongen ble Thomas Tuchel utestengt i én kamp etter krangelen med Antonio Conte. Den sparkede Chelsea-sjefen fikk også en bot på rundt 400 000 kroner.

FULL KRANGEL: Jürgen Klopps landsmann Thomas Tuchel ble utestengt i én kamp etter bråket som oppstod ved kampslutt i Chelsea-Tottenham. Foto: PAUL CHILDS

Klopp med erkjennelse

Klopp så rødt da Liverpool slo Manchester City 1-0 i søndagens storkamp i Premier League. 55-åringen reagerte kraftig da Mohamed Salah ble revet ned av bortelagets Bernardo Silva.

Tyskeren løp ned sidelinjen og skjelte ut assistentdommeren som ikke hadde gitt Salah frispark.

Raseriutbruddet fra Klopp gjorde at dommer Anthony Taylor måtte stoppe kampen mens Manchester City var på vei i angrep. Taylor dro opp det røde kortet og viste det til Klopp, som måtte forlate sidelinjen.

Klopp erkjenner at han gikk for langt.

– Jeg er ikke fornøyd med reaksjonen min, sier han på en pressekonferanse tirsdag.

Onsdag venter West Ham på Anfield. Klopp tror han vil være på sidelinjen i påvente av eventuell straff.

– Ingenting har skjedd foreløpig. Vi har ikke hørt noe annet, og vi tror ikke noe vil skje før kampen. Jeg skulle taklet situasjonen annerledes, noe jeg normalt gjør. Det var en intens kamp der begge managere slet med å forstå enkelte av avgjørelsene, sier Klopp.

I HARNISK: Samtidig som Jürgen Klopp sa at han gikk for langt, sa han etter kampen at han ikke kunne tro at det ikke ble frispark til Mohamed Salah. Foto: Peter Byrne

Snakket med dommeren

Liverpool-manageren forteller at han pratet med Taylor etter kampen.

– Vi snakket sammen i fred og ro om situasjonene. Jeg fikk rødt kort, og nå venter vi på prosessen, fortsetter han.

Klopp kunne fortelle at skaden til Diogo Jota er så alvorlig at VM ryker for portugiseren. Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain og Naby Keita trener alle helt eller delvis etter skadeavbrekk.