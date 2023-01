Åpner opp om tøff United-tid: – Alkoholen beroliget meg

Måtte ta hånd om småsøsken da moren ble innlagt for depresjon.

I podkasten «A diary of a CEO» åpner Jesse Lingard opp om tøffe tak da han spilte i Manchester United.

Der avslører 30-åringen at han begynte å drikke alkohol jevnlig.

– Jeg hadde bruk for noe som kunne fjerne smerten. Alkoholen beroliget meg. Jeg drakk før jeg la meg og tok meg en kveldsdrink, sier Lingard ifølge BBC.

I podkasten snakket Lingard om utfordringer med morens depresjon. Lingard måtte ta hånd om sine yngre søsken da moren var til behandling i 2019.

– Når jeg ser tilbake og tenker lurer jeg på hvorfor jeg gjorde det. Jeg prøvde å glemme hva som skjedde, men det gjør det jo bare ti ganger verre.

NY HVERDAG: Jesse Lingard dro til Nottingham Forest i fjor sommer. Foto: Joe Giddens

Lingard forlot barndomsklubben etter 22 år i fjor sommer. Da måtte han sitte mye på benken under Ralf Rangnick.

Det var ikke alltid enkelt for Lingard å ha et så stort ansvar i en tøff tid for familien.

– Jeg ville ikke være på banen, jeg ville ikke spille. Samtidig ville jeg ikke bare droppe fotballen, men jeg trengte en pause.

Da fikk han hjelp av daværende United-manager Ole Gunnar Solskjær.

– Vi holdt det for oss selv, men bare det at Ole sa «Hvordan går det med moren din?», hjalp for meg.

Lingard har spilt 14 kamper for Nottingham Forest i Premier League, og har ikke scoret mål enda.