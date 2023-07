– Åpner døren for Premier League-storheter

Victor Osimhen kan plutselig bli aktuell for PL-giganter, mens Jürgen Klopp kommer med lovnader. Her er søndagens rykter!

Victor Osimhen og Napoli ser ikke ut til å bli enige om en kontraktsforlengelse med det første. Det skal ha åpnet døren igjen for Manchester United og Chelsea, som er åpenbart lystne på nigerianeren, skriver Corriere dello Sport.

Sommerens store overgangssaga ser ut til å handle om Kylian Mbappé. Chelsea og Al-Hilal har allerede startet prosessen som kan ende med at de henter superstjernen, melder RMC.

Den saudiarabiske klubben er villige til å betale 400 millioner euro i året i lønn, skriver journalist Nicolo Schira.

Fabinho og Jordan Henderson er på vei ut for Liverpool, og det trengs forsterkninger inn på Anfield. FourFourTwo melder at Jürgen Klopp lover at klubben skal hente nye spillere.

Hva skjer med Romelu Lukaku? Det siste skal, ifølge Gazzetta, at Inter har gitt opp å hente ham permanent fra Chelsea. Grunnen skal være samtalene hans med Juventus og AC Milan.

ESPN rapporterer at Luis Suárez, som har blitt 36 år, er villig til å betale fra sin egen lomme for å forlate Gremio og bli gjenforent med Lionel Messi i Inter Miami.

Ifølge The Athletic har Chelsea kontaktet Ajax angående en mulig overgang for Mohammed Kudus.

Wilfried Zaha er ute av kontrakt med Crystal Palace, og nå vil Galatasaray hente 30-åringen, skriver Daily Mail.

Palace skal ifølge Daily Star ønske å hente Aymeric Laporte fra Manchester City.

Ifølge Football Insiders ønsker Michail Antonio å slutte seg til Steven Gerrards prosjekt i Al-Ettifaq.

Marseille skal ha blitt enig med Watford om en overgang for Ismaïla Sarr, skriver The Athletic.