Anklagene mot Greenwood er frafalt

Rettssaken mot Mason Greenwood skulle opprinnelig starte i november 2023. Nå er alle anklager frafalt.

Det bekrefter Greater Manchester Police i en pressemelding. Manchester Evening News har også omtalt saken.

– Grunnet den store mediaoppmerksomheten i denne saken, er det rimelig å dele nyhetene om at den 21 år gamle mannen som ble arrestert og tiltalt i forbindelse med etterforskningen som ble startet i januar 2022, ikke lenger vil ha noen straffeforfølgelse i denne forbindelsen, skriver de i en pressemelding.

En talsperson for de engelske påtalemyndighetene har forklart mer om bakgrunnen for avgjørelsen overfor The Athletic:

– Det er vår plikt å holde saker under en kontinuerlig vurdering.

– I denne saken har en kombinasjon av at nøkkelvitner har trukket seg og at nytt materiale er kommet frem i lyset, gjort at det ikke lenger var et realistisk utfall med en domfellelse. Under disse omstendighetene er det vår plikt å avslutte saken.

– Vi har forklart vår avgjørelse til alle parter, sier talspersonen.

Manchester United har ennå ikke kommet med noen offisiell uttalelse etter nyheten kom.

Over ett år siden arrestasjonen

Greenwood har ikke spilt fotball for Manchester United siden han ble arrestert 30. januar 2022. Nike har avsluttet sin sponsoravtale med engelskmannen, og Electronic Arts har fjernet ham fra Fifa 22-spillet sitt.

Fotballspilleren var siktet for voldtektsforsøk, kontrollerende oppførsel og overgrep som har forårsaket kroppsskade. Alle tre forholdene var knyttet til én fornærmet.

Greenwood ble løslatt mot kausjon 19. oktober 2022. Dette ble senere forlenget til 10. februar.