Opp mot 2000 kan bli rammet etter at reiseselskap som arrangerer fotballturer gikk konkurs. Morten Moen Nyhagens planlagte tur for å se Liverpool mot Manchester United er nå avlyst.

Et av de største reiseselskapene på fotballturer til Liverpool, Norwegian sports Travel, har meldt oppbud. Hva som skjer med de reisende, er usikkert, skriver Liverpool.no.

I en pressemelding opplyser Norwegian Sports Travel at de ber kunder som har bestilt fotballturer med dem ta kontakt.

– Vi i Norwegian sports Travel er lei oss på vegne av kunder som har bestilt turer med oss for resten av denne sesongen og at vi ikke kan levere det fantastiske produktet dere har gledet dere til å oppleve, skriver reiseselskapet, og kommer med følgende oppfordring:

– For de av dere som har booket og betalt forskudd eller hele reisen deres med oss må nå ta kontakt med reisegarantifondet for videre informasjon.

Morten Moen Nyhagen hadde bestilt tur og kampbilletter gjennom Norwegian sports Travel for å se Liverpool på Anfield mot Manchester United 5. mars.

GÅR GLIPP AV UNITED-KAMPEN: Morten Moen Nyhagen. Foto: PRIVAT

– Vi var fem personer som skulle dra nedover og vi hadde gledet oss i lang tid. Nå håper vi at saken blir løst raskest mulig slik at vi kan se på løsninger for tur uansett, sier Nyhagen til TV 2 og slår fast:

– Jeg har vært såpass mange ganger på Anfield at dette skal nok gå bra. Får vi penger igjen blir ny reise bestilt gjennom noen andre. Dessverre er vel dette ettervirkninger av covid-19, sukker han, og sikter til konkursen til Norwegian Sports Travel.

– Anfield-drømmen knust for mange barn

Foreløpig er det imidlertid usikkert om fotballsupporterne faktisk får refundert pengene for turene de har bestilt. Reisegarantifondet gikk onsdag ut med følgende melding vedrørende konkursen til Norwegian sports Travel: «I dette tilfellet har arrangøren ikke stilt garanti etter våre vedtak, og fondet må komme tilbake til hvordan dette håndteres».

DAGLIG LEDER: Tore Hansen er daglig leder i Liverpools supporterklubb. Foto: Liverpool.no

Daglig leder i Liverpools norske supporterklubb, Tore Hansen, er både oppgitt og lei seg etter at hundrevis av fans nå må se at fotballturen til Anfield de hadde gledet seg til aldri blir noe av.

– Det er mange som reiser over som en del av en drøm, og som aldri har vært på Anfield før, og som nå får den drømmen knust, sier han til TV 2.

– Andre reiser over av spesielle årsaker, som å feire noe familiært eller hygge seg med en vennegjengen. Det er mange som reiser over med barn for å la dem oppleve Anfield for å se Liverpool for første gang, og jeg tenker mye på de barna som har fått drømmen knust. Det er bare tragisk når sånt skjer, sukker han.

Over 1000 reisende rammet

Hansen vet ikke nøyaktig hvor mange som nå får turen til Liverpool avlyst, men anslår at det minst er over 1000 supportere fra Norge.

– Det er jo ni hjemmekamper igjen. De har nok minst 100 reisende per tur, så at mellom 1000 og 2000 fans blir rammet som hadde tenkt å reise over, er helt sikkert, sier den daglige lederen i supporterklubben.

Han er allerede blitt kontaktet av supportere som lurer på hva konkursen til Norwegian Sports Travel vil ramme dem.

– Ja, jeg har fått noen meldinger om det. Nyheten om konkursen kom sent i går kveld, etter rykter om likviditetsproblemer over tid. Nå har Reisegarantifondet også opplyst at Norwegian Sports Travel ikke har oppfylt alle vilkår, så hva det betyr i praksis, er foreløpig usikkert.

– Ikke opplevd noe tilsvarende

Hansen krysser fingrene for at Liverpool-supportere som har bestilt reise med det konkursrammede selskapet i det minst får pengene tilbake, selv om Anfield-drømmen er knust.

– Jeg vet ikke hvilke rettigheter og krav de reisende sitter med nå, for foreløpig er det ingen som kan gi noen gode svar. Andre reiseaktører jeg har snakket med har ikke opplevd noe tilsvarende, sier supporterklubb-lederen.

– Men normalt sett skal pengene refunderes, med en normalt frist på tre måneder, etter å ha registrert sine krav hos Reisegarantifondet. Det reisende som har betalt med kredittkort kan gjøre, er å få refundert pengene fra kredittkortselskapet, oppsummerer han.

TV 2 har foreløpig ikke lykkes med å få kontakt med representanter fra Norwegian Sports Travel.