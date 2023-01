Alsaker: – En helt horribel avgjørelse

Nedturen bare fortsetter for Chelsea. TV 2-kommentator Øyvind Alsaker er fremdeles rystet over avgjørelsen klubbens nye eier tok i fjor.

Det var i september i fjor at Chelsea ga Thomas Tuchel sparken. Tyskeren måtte gå etter de seks første kampene i årets Premier League-sesong.

Da lå Chelsea på sjetteplass på tabellen med ti poeng, fem poeng opp til daværende ligaleder Arsenal.

Den anerkjente tyske avisen Bild skrev i etterkant at Tuchel skal ha blitt overrasket og sjokkert over sparkingen.

Tuchel tok over etter Frank Lampard som Chelsea-manager i januar 2021. I løpet av sin relativt korte tid som Chelsea-manager vant han både Champions League, supercupen og VM for klubblag.

Med erstatteren Graham Potter ved roret har Chelsea gjort alt annet enn å løfte seg.

Manchester City sendte nylig blåtrøyene hodestups ut av FA-cupen etter en knusende 4-0-seier. Samme lag sendte Chelsea ut av ligacupen før jul.

Og i serien viser Chelsea sin verste form siden 1996. London-klubben har tapt fem av sine ti siste kamper i Premier League, og har vunnet kun to kamper siden 16. oktober i fjor.

Foreløpig ligger laget på en tiendeplass på tabellen, ti poeng bak Manchester United på fjerdeplass, som samtidig har en kamp mindre spilt.

– Det har jo raknet fullstendig for Chelsea den siste tiden, slår TV 2-kommentator Øyvind Alsaker fast, før han fortsetter:

– De beste klubbene i verden har en harmoni og et så «fintunet» maskineri i hele klubben at de lykkes i en tøff konkurranse. De har stabile og populære eiere, et godt sportslig apparat, en god manager og de gjør de riktige spillerkjøpene. Det gjelder ikke for Chelsea nå. Jeg synes det er fravær av harmoni i hele klubben, konstaterer Alsaker.

Presseansvarlig Sondre Lyshaugen i Chelsea Supporters Norway mener det er flere årsaker til at blåtrøyene sliter sportslig.

– Det er sammensatt av skader på helt sentrale spillere, en resterende spillergruppe som virker totalt ute av form, og nysigneringer som ikke har slått til, ramser han opp overfor TV 2.

TV 2-KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– En horribel avgjørelse

Et konsortium ledet av amerikanske Todd Boehly overtok som kjent eierskapet i Chelsea da Roman Abramovitsj ble tvunget til å selge på grunn av sanksjonene mot russiske oligarker i forbindelse med Ukraina-krigen. Amerikaneren har foreløpig ikke akkurat lyktes med sitt prosjekt i Chelsea.

– Chelsea har jo vært gjennom en traumatisk periode, der Abramovitsj først fikk frosset midlene sine, og så måtte selge. Så kom det en cowboy av en eier inn og hiver ut en manager i elitesjiktet i verden, poengterer Alsaker.

TØFF JOBB: Graham Potter sliter som Chelsea-sjef. Foto: Andrew Matthews

Alsaker er nemlig fremdeles rystet over at klubbens nye eier Todd Boehly valgte å gi den meritterte manageren Thomas Tuchel sparken.

– Det var en helt horribel avgjørelse. Han vant Champions League med klubben så sent som i 2021, og løftet Chelsea fra et middels Premier League-lag til Champions League-triumf. Så stoppet det litt opp da Abramovitsj fikk frosset midlene sine, men jeg mener at han er helt i eliten blant tre-fire trenere i verden. Jeg synes det var et gedigent feilgrep å sparke Tuchel, fastslår Alsaker.

Sondre Lyshaugen i Chelsea Supporters Norway forteller at supporterne reagerte nærmest med sjokk og vantro da Tuchel ble sparket.

– Det var både overraskende og sjokkerende da Tuchel fikk sparken, men i ettertid har man ut fra forklaringen til Boehly fått høre at han ikke delte deres visjon, mer enn at det var resultatbasert. Så da var det dessverre ingen vei tilbake, påpeker han.

– Det er helt utrolig

Alsaker er fullstendig klar over at Chelsea har slitt med skader på en rekke sentrale spillere, men mener blåtrøyene fra Stamford Bridge også har bommet grovt med spillerkjøpene.

– Chelsea har hentet mye rart, men i tillegg har de en trener som aldri før har fått følt på det presset og kaoset som han opplever nå. Potter hadde det fantastisk i Brighton, en liten og rolig klubb med masse harmoni, mener TV 2-kommentatoren.

Chelsea hentet nylig João Félix på en låneavtale ut sesongen fra Atlético Madrid. Han ble hentet for å spille 20 kamper for 170 millioner totalt – 110 millioner i lånesum, og 60 millioner kroner i lønnsutgifter.

Men i debuten mot Fulham ble Félix utvist, og må belage seg på tre kampers karantene. Alsaker bare rister på hodet.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, jeg. Det er helt utrolig. Og det var så ulikt Félix å plutselig ta en sånn skikkelig grisetakling. Nei, det er bare elendighet, mener kommentatoren, som ikke tror Potter kan overleve særlig lengre som Chelsea-manager om resultatene ikke snur så fort som mulig.

– Potter ryker vel snart. Det er sånn dynamikken er, mener han.

CHELSEA-SUPPORTER: Sondre Lyshaugen er presseansvarlig i Chelseas norske supporterklubb. Foto: PRIVAT

– Sitter nok ganske langt inne

Presseansvarlig Lyshaugen i Chelseas norske supporterklubb tror imidlertid på sin side at det vil sitte langt inne for klubbeier Todd Boehly og Chelsea-styret å sparke Graham Potter før sesongen er over.

– Når du er manager i Chelsea, så er man under konstant press, og særlig basert på de siste måneders resultater. Nå er det en ny eier i klubben som strakk seg langt for å hente Potter. Så vil jeg da tro at det sitter ganske langt inne for dem å kvitte seg med Potter etter så kort tid, sier han, før han legger til:

– På den andre siden så er det vanskelig å vite hvor tålmodige de nye eierne er når resultatene uteblir over tid.

– Hvordan skal Chelsea og Potter klare å snu den trenden laget nå er inne i?

– De er avhengig av få litt flyt, få noen gode resultater og få tilbake de skadde spillerne, særlig Reece James, Chilwell og Kanté, svarer Chelsea-supporteren.

– I tillegg må ryddes opp noe i stallen, gjerne allerede i januar. Det er definitivt flere spillere som er bedre tjent med å finne seg ny arbeidsgiver, fastslår Lyshaugen.