– Aktuell for PL-rival

SKUFFENDE VM: Romelu Lukaku og Belgia fikk en tidlig exit i Qatar. Et klubbytte kan bli aktuelt for Chelsea-spissen, som er på utlån til Inter. Foto: Francisco Seco

Arsenal skal ha kommet med et nytt bud på 70 millioner pund for den ecuadorianske midtbanespilleren Moises Caicedo, men Brighton ønsker ti millioner pund mer, melder Mail.

Caicedo har selv gått ut på sosiale medier og ønsket seg bort.

Om London-laget skulle få viljen sin vil de likevel jakte West Hams Declan Rice i sommer, skal man tro Telegraph.

24-åringen var fast på Gareth Southgates VM-lag som røk mot Frankrike i kvartfinalen.

Newcastle og Tottenham kan gå for 29 år gamle Romelu Lukaku i sommer, skriver det italienske nettstedet Calciomercato.

Belgieren er for tiden på lån fra Chelsea til Inter, men har ikke fått det til å stemme.

Nettstedet melder samtidig at det også kan bli aktuelt med et skifte til Juventus, som de omtaler som en «sjokkovergang». I retur skal Chelsea ønske seg Dusan Vlahovic, hevdes det videre.

The Athletic melder at Leicester har levert et bud på 20 millioner pund for Leeds' Jack Harrison, som har 18 måneder igjen av sin kontrakt.

Leeds er ifølge Sky Sports Italia enig om en låneavtale for Juventus-midtbane og VM-komet Weston McKennie. 24-åringen vil nå dra til England for å gjennomgå medisinsk test, mener kanalen.

Nottingham Forest skal også være interessert, skriver The Athletic.

Tottenham har en muntlig enighet med Sporting om en overgang for den spanske forsvarsspilleren Pedro Porro, melder Record.

Prisen skal ligge på 48 millioner euro, som tilsvarer om lag 516 millioner norske kroner.