Agenten: – Haaland er verdt elleve milliarder

Erling Braut Haalands agent, Rafaela Pimenta, kommer med en oppsiktsvekkende verdivurdering av den norske stjernespissen i et intervju med avisen AS.

– For meg er Haaland verdt 1 000 millioner euro, sier Pimenta i det store AS-intervjuet.

Det tilsvarer i underkant av elleve milliarder kroner.

Hun begrunner det med potensialet Haaland har dersom han skulle skifte ut Manchester City med en annen klubb.

– Med det kommer fans, mål, sportslige resultater, profesjonalitet, digitalt innhold, rykte, sponsorer. Hvis du setter alt dette sammen, er verdien en sammensetning av mange ting. Jeg vet at ingen kommer til å betale 700 millioner for en spiller, men jeg er veldig tydelig på at verdien Erling tilfører en ny klubb er enorm, minst 1.000 millioner, sier agenten.

AGENTEN: Rafaela Pimenta er Erling Braut Haalands agent. Foto: LaPresse

Kryptisk om klausul

Pimenta tok over som Haalands agent i fjor da Mino Raiola gikk bort. Da gjenstod det å ta et klubbvalg. Den gangen ble det Manchester City.

Der har han vært en ubestridt suksess, og scoret 25 mål så langt i Premier League.

Men ryktene rundt Real Madrid har aldri helt blitt slukket. I Spania ryktes det at en overgang til spanjolene kan skje i fremtiden.

– Jeg kan ikke snakke om dette, jeg er en advokat, sa hun om en mulig Madrid-overgang.

Hun er kryptisk på påstanden om det er en klausul om at Haaland kan forlate City fra 2024 av.

– Det er vanskelig å svare på. Hvis jeg ikke forteller ham noe, kommer han til å misforstå. Hvis jeg forteller ham noe, vil han bli avhørt. Så jeg foretrekker å ikke si noe, sier han. Jeg sier ingenting.

– Hvis du lar det ligge i luften, sider du ikke praktisk talt at det finnes en slik klausul?

– Det er alltid interessant. Det er mer sexy, er det ikke?

Pimenta sier at han er mer en lykkelig i City for øyeblikket, men lukker ikke døren helt for et klubbskifte.

– Mitt håp er at man er glad uansett hvor man er, og nå er han veldig glad i City. Det er ikke positivt å spille en sesong med tanke på den neste. Det er som du begynner å tenke på din neste kvinne den dagen du gifter deg. I dag er Haaland gift, sier hun.