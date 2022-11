18-åring reddet Manchester United på overtid

Fulham - Manchester United 1-2

Det stod 1-1 på Craven Cottage langt inne i overtiden da United-juvel overlistet Fulham-keeper Bernd Leno, og sendte bortefansen til himmels.

Dermed vant Manchester United 2-1 i London.

– Han har mye talent. Han har jobbet hardt for det, og sammen med talentet utgjør det en forskjell for oss. Det er ikke første gang han har gjort det, sa United-playmaker Bruno Fernandes om Garnacho til Viaplay.

– Ingen liker å være på benken, og det at han kommer inn fra benken med den innstillingen, er fantastisk. Han skaper ting, og nå får han belønning i form av et mål, fortsatte portugiseren

Argentineren skaper begeistring hos klubblegende Gary Neville:

– Han har uten tvil noe spesielt ved seg. Han kom inn med skikkelig energi på venstrekanten i form av farten. Tofotsfinten og avslutningen er klasse, sier tidligere Manchester United-spiller Gary Neville på Sky Sports.

– Jeg husker Cristiano Ronaldo scoret et solomål fra den siden for mange år siden på denne banen, men det var ikke så sent, fortsetter Neville.

Gjennombrudd

Argentineren Garnacho har fått sitt gjennombrudd i United-trøya den siste tiden, og han har også scoret i europaligaen.

Målet mot Fulham ga en dramatisk avslutning på et oppgjør som så ut til å ebbe ut med 1-1. Tidligere United-spiller Daniel James hadde utlignet for gjestene etter en times spill.

Det var i og for seg en fortjent utligning for hjemmelaget i en jevnspilt kamp. United hadde vunnet fem strake kamper på Craven Cottage før søndagens møte, men fikk det tøft mot et hardtkjempende og kontringssterkt Fulham.

Vertene så også farligst ut i starten av kampen, men det var bortelaget fra Manchester som scoret først. I et glitrende angrep gikk ballen raskt fra Anthony Martial til Bruno Fernandes og videre til Christian Eriksen, som skled inn 1-0 ved bakre stolpe.

United hadde de største sjansene også utover i første omgang, og med litt mer nøyaktighet offensivt kunne rødtrøyene ha ledet mer halvveis.

Fulham ble berget av en god Bernd Leno i målet tidlig i første omgang, og så lenge det sto 0-1, nektet hjemmelaget å gi opp.

Nesten

Etter en times spill ble United hardt straffet da Fernandes mistet ballen høyt i banen. Fulham fikk boltreplass på venstresiden, og Tom Cairney spilte ballen inn til en James i fullt firsprang. Han var sikker og tuppet inn 1-1 fra tre meters hold.

James ble hentet til United av Ole Gunnar Solskjær sommeren 2019. To år senere ble han solgt til Leeds, og han er nå utlånt til Fulham fra Yorkshire-klubben.

Seier skulle det imidlertid ikke bli for lynvingen søndag. Garnacho avgjorde oppgjøret og sørget for at United fikk med seg den sjette strake borteseieren mot Fulham.

Resultatet gjør at lagene blir liggende på henholdsvis 5.-plass (Manchester United) og 9.-plass (Fulham) på tabellen inn mot VM-oppholdet. De neste Premier League-kampene spilles 2. juledag.