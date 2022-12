18-årig stortalent scoret for Liverpool: – For et øyeblikk

Aston Villa 1-3 Liverpool

Det ble en svært gledelig Boxing Day for Liverpool, og spesielt for klubbens stortalent Stefan Bajcetic.

For med drøye ti minutter igjen av borteoppgjøret mot Aston Villa presenterte 18-åringen seg for alvor i Liverpool-drakt. Spanjolen har hatt et par innhopp for de røde, men noterte seg for sin første Liverpool-scoring da han sørget for 3-1. Det kun to minutter etter at han ble byttet inn.

Den kreative midtbanespilleren chippet ballen over Villa-keeper Robin Olsen før han på imponerende vis satte inn de rødes tredje.

– For et øyeblikk for unggutten, skriver The Athletics Liverpool-journalist James Pearce på Twitter.

Bajcetic er Liverpools yngste spiller i Champions League noensinne, og fikk debuten for The Reds i august. Boxing Day kronet han altså et sterkt 2022 med scoring for de røde.

ØYEBLIKKET: Her setter Bajcetic sin første Liverpool-scoring. Foto: PAUL CHILDS

Før Bajcetic' scoring hadde Mohamed Salah og Virgil van Dijk ordnet tomålsledelse for Jürgen Klopps menn. Ollie Watkins reduserte for vertene før Bajcetic punkterte.

Bajcetic er sønn av den serbiske tidligere fotballspilleren Srdan Bajcetic, og har spansk mor.

Utrolig rekord for Liverpool-back

Kampens første mål kom allerede før fem minutter var spilt. En utsøkt utsidepasning fra Trent Aleander-Arnold fant Andrew Robertson, som serverte Mohamed Salah på åpent mål til 1-0.

– Det er en fremragende pasning fra Trent Alexander-Arnold. Enestående, skriver The Athletics Liverpool-journalist James Pearce.

Enda det var høyreback Alexander-Arnold som fikk mest ros for målet, var det venstreback Robertson som satte en knallsterk rekord da Salah scoret.

Skotten ble nemlig forsvarsspilleren med flest målgivende i Premier Leagues historie. Den målgivende pasningen var hans 54. i den engelske toppdivisjonen, én mer enn Everton-legenden Leighton Baines.

– Fantastisk prestasjon. All «kred» til ham, sier tidligere Liverpool-venstreback John Arne Riise i Viaplays studio.

– Han er et maskineri og skaper mye. Han er så høyt i banen og har så mye innlegg. Han kunne kanskje to-tre assist til om angriperne hadde scoret, legger Riise til om skotten.

Alexander-Arnold har for øvrig 45 målgivende pasninger i Premier League.