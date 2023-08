– Premier League-klubb fikk avslått gigantbud på Nusa

Fotballagent Atta Aneke avslører at Club Brugge har avslått et bud på over 350 millioner kroner på Antonio Nusa (18) i dag.

Fotballagent Atta Aneke gjestet TV 2s Deadline Day-sending torsdag kveld.

Der kom han med flere interessante nyheter. Én av dem var at storklubbene sikler etter Club Brugge-spiller Antonio Nusa, som denne uken ble tatt ut i sin første A-landslagstropp.

– Jeg tror jeg har snakket med de fleste store klubbene som er der ute. Selv om vi har sagt at planen er at han skal være der et år til, så har det kommet inn bud i dag på ham. Det er storklubber på telefonen konstant.

Tidligere denne uken opplyste TV 2 at Club Brugge hadde avslått et bud på rundt 290 millioner kroner for Nusa.

Under Deadline Day-sendingen avslørte Atta Aneke at den belgiske klubben hadde avslått et større bud torsdag.

– Jeg kan si at budet kom fra Premier League og at det var på over 350 millioner kroner.



STORTALENT: Antonio Nusa ble denne uken tatt ut i sin første A-landslagstropp. Foto: LUC CLAESSEN

– Jeg vet at det er en klubb som sitter og forsøker å overtale Club Brugge og oss. Vi har gitt vårt nei, men de prøver fremdeles, så vi får se. Men i utgangspunktet har ikke vi tenkt å hoppe på et fly i natt eller i morgen.

Aneke sier til TV 2 at planen for Nusa er at han skal bli værende i Club Brugge en sesong til, han føler seg iallfall sikker på at han ikke forsvinner i løpet av de neste 24 timene.

– Planen vår er fremdeles å vente og ha is i magen. Det viktigste for Antonio er å spille regelmessig og fortsette utviklingen. Å ikke gå et sted kun for å kjempe om plassen i en startellever. Det steget kan han heller ta neste år, sier Aneke.

Røper også samtaler med store klubber om annen spiller

Atta Aneke står bak flere store overganger denne sommeren. Han står blant annet bak overgangene til Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Akor Adams (Montpellier), Jonatan Braut Brunes (OH Leuven) og Seedy Jatta (SK Sturm Graz).



– Det har vært et fantastisk vindu. Jeg prøver å få til en overgang eller to til for å krone det hele. Det har vært et veldig bra vindu, vi har sikkert gjort 20 overganger i sommer.

Aneke lettet også på sløret om interessen rundt tidligere Stabæk-spiss Gift Orban. Nigerianeren har vært en sensasjon i Gent etter at han forlot Stabæk i januar.

Også der snakkes det om en overgang på flere hundre millioner kroner.

– Man har jo en Gift Orban som sitter i Gent som man jobber med, så får vi se hvordan det går. Det er vel den store der ute. Så kan det alltid skje noe man ikke har planlagt.

HERJET: Gift Orban har tatt belgisk fotball med storm etter overgangen fra Stabæk. Foto: JASPER JACOBS

– Når det gjelder så store overganger som det Gift muligens kan foreta seg nå, så er det jo kompliserte overganger. Det er mange brikker som skal falle på plass og andre spillere som skal flytte på seg. Vi har hatt samtaler med de største klubbene i de største ligaene og det er en del interesse, sier Aneke.

Stabæk kan smile hele veien til banken

En klubb som vil tjene gode penger på salgene av både Nusa og Orban er deres gamle klubb Stabæk.

TV 2 vet nemlig at Stabæk vil få 15 prosent av overgangen til Gift Orban, det vil også få prosenter av Nusas neste overgang.

– Vi har noen lodd der ute. Nå er det Gift Orban som må gå i morgen, så har vi sikret budsjettet for neste sesong. Så er det Nusa som kunne gått nå, men den får vi vente med, sier sportssjef i Stabæk Torgeir Bjarmann i TV 2s Deadline Day-sending.