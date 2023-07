– Premier League-giganter vil kuppe Mbappé

Spekulasjonene hagler rundt Kylian Mbappé, mens Sadio Mané kan bli tvunget til Saudi-Arabia. Her er lørdagens fotballrykter!

Spilleren alle lurer på hva som vil skje med er Kylian Mbappé. Den franske superstjernen ble utelatt fra PSGs tropp til sommerturneen i Japan, og nå kan han være på vei bort fra Paris allerede i sommer.

Real Madrid er den mest åpenbare destinasjonen, men det er ikke utenkelig at franskmannen drar til Saudi-Arabia. Ifølge Foot Mercato skal Al-Hilal være interessert i hente ham.

RMC-journalist Fabrice Hawkins rapporterer at Chelsea vil prøve seg på Mbappé, sammen med en annen ukjent Premier League-klubb.

Situasjonen rundt Sadio Mané er uavklart. Mens senegaleseren gjerne vil bli, ønsker Bayern München å kvitte seg med angrepsspilleren allerede etter et år, melder Fabrizio Romano.

Overgangsguruen melder at samtaler er så vidt startet med saudi-arabiske Al-Nassr.

Liverpool-profil Fabinho har lenge væt sterkt linket til saudi-arabiske Al-Ittihad, men om det ikke skulle skje lurer en annen klubb i bakkant. Sky skriver nemlig at Bayern München er interessert i brasilianeren.

Samtidig har ikke de tyske mesterne gitt opp Harry Kane. Det planlegges for et tredje bud i retning Tottenham, melder The Times.

Rasmus Hojlund ser ut til å være angrepsspilleren som Manchester United går for, men Atalanta har satt en prislapp på 1,1 milliarder norske kroner, melder Daily Mail.

PSG er også interessert i dansken, og har startet samtaler med klubben skriver L'Equipe.

Axel Telles sitt mislykkede opphold i Manchester United ser ut til å gå mot slutten. The Mirror skriver at han er i ferd med å gjennomføre en overgang til Al-Nassr for i overkant av 50 millioner kroner.

Mange midtbanespillere er på vei ut fra Liverpool, og nå kan Thiago også følge etter. Diario Sport skriver at han har alternativer i Saudi-Arabia, Spania og Tyrkia.