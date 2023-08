– Premier League-giganter kjemper om Barça-juvel

Liverpool jakter fortsatt på midtbanespiller(e), mens United-profil nærmer seg PL-rival. Her er torsdagens rykter!

Fabinho har dratt, og dermed har Liverpool jaktet på en ny defensiv midtbanespiller i lang tid. De tapte kampen om Romeo Lavia og Moisés Caicedo til Chelsea, og må videre ned på ønskelista.

Nå ser de ut til å lykkes i forsøket på å hente Wataru Endo, en 30 år gammel japaner i Stuttgart. De nærmer seg en avtale på 219 millioner kroner.

Ifølge Daily Mail ser Klopp og co. også Bayern Münchens Ryan Gravenberch.

I tillegg fortsetter de kampen om Cheick Doucoure på Crystal Palace, melder The Independent.

Barcelonas lovende angrepsspiller Ansu Fati ser ut til å bestemme seg for å dra fra de regjerende seriemesterne. AS melder at Tottenham, Arsenal og Manchester United alle er interessert i 20-åringen.

Eric Baillys dager i Manchester United er talte, og skal partene angivelig være enig om å la ham gå gratis. Fulham kan bli neste arbeidsgiver, melder RMC.

En som allerede har forlatt United gratis i sommer er David de Gea. Han skal være interessert i å slutte seg til Bayern München, skriver The Mirror.

Velrenommerte Fabrizio Romano skriver at Arsenal ønsker å få på plass en ny avtale for Martin Ødegaard.

Til slutt kan vi ta med at Santi Cazorla, den tidligere Arsenal-profilen, har funnet seg ny klubb. 38-åringen er klar for Real Oviedo i LaLiga 2, 20 år etter han forlatt klubben.