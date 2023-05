KJIP HENDELSE: Marcus og Martinus Gunnarsen var vitne til lagkameratens skade. Foto: Stian Forland / Helgelendingen / Jonas Been Henriksen / TV 2

På slutten av kampen mellom Mosjøen og Kolstad kolliderte MIL-spiller Sindre Ånes i en hodeduell med en Kolstad-spiller.

Smellen gikk verst utover Ånes, som ble liggende på bakken bevisstløs og kampen ble stoppet i flere minutter.

Forsvarsspilleren fikk raskt medisinsk hjelp og ble fraktet med ambulanse til sykehuset.

Markus Brandth, daglig leder i Mosjøen IL, opplyser at det vil gå bra med spilleren.

– Han var bevisst da han forlot stadion og det kommer til å gå veldig fint. Det var en kraftig smell, sier Brandth som henviser til klubbens innlegg på Facebook.

– Dette var en veldig trist hendelse, og vi følger nå opp spilleren så godt vi kan, uttaller Brandth.



Familien til spilleren er kjent med at TV 2 omtaler saken.

Mosjøen møter Bodø/Glimt til første runde i cupen 25. mai. Den kampen ser du på TV 2 Play.

– Hørte det smalt



Musikk-tvillingene Marcus Gunnarsen og Martinus Gunnarsen spilte kampen for Mosjøen.

Far og manager Kjell-Erik Gunnarsen forteller at de er preget etter hendelsen.

– Det var ikke noen fine scener og det var sterkt å se på. Heldigvis gikk det bra, sier Kjell-Erik Gunnarsen til TV 2.

Han beskriver ulykken slik:

– Det var en corner og en hodeduell mellom to spillere og vi hørte at det smalt. Jeg tenkte ikke at det var den duellen først, men det var det.

FOTBALL-BRØDRE: Marcus og Martinus spiller for Mosjøen. Foto: Heiko Junge / NTB

Marcus og Martinus ønsker selv ikke å kommentere saken.

– Man kan jo bare tenke seg hvordan det hadde vært om en veldig god kompis hadde ligget nede. Det sier seg selv at det ikke er hyggelig, sier pappa Gunnarsen.

– Det er veldig, veldig bra at det endte godt. Vi er glade for det, legger han til.

Helgelendingen omtalte saken om hodeskaden først.

Resultat blir stående

Stillingen var 6-1 til Mosjøen, med omtrent ti minutter igjen, da kampen ble stoppet.

– Det var helt uforskyldt fra begge at det skjedde, sier dommer Sander Henningsen Olsen.

Kamplederen opplyser at sluttresultatet vil bli stående.

– Begge lags trenere var enige om dette, sier Henningsen Olsen.