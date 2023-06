Pratet ut med Østigård: − Leo har vært flink til å åpne seg

− Etter det som skjedde mot Skottland, så blir det en kamp som blir psykologisk veldig vanskelig, erkjenner Solbakken overfor TV 2.



Ett poeng hittil gjør at håpet om å kvalifisere seg til EM via den ordinære kvalifiseringen på nåværende tidspunkt nærmest er dødt.

Det betyr at Solbakken nærmest må trylle fram ny entusiasme − både internt i landslaget og blant det norske folk.

Det vet Solbakken er en mental prøvelse.

− For det første måtte vi bearbeide det som faktisk skjedde, sier Solbakken om timene etter Skottland-kampen.



PRESSET: Ståle Solbakken har måttet tåle kritiske spørsmål fra pressen denne uka. Han mener det er helt berettiget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Selv har han fortalt om en tung natt til søndag, der han ikke fikk sove før i 06-07-tida. Drøye to timer senere stod han opp, og siden har alt handlet om å gjøre spillergruppa klar til en ny sportslig utfordring.

− Vi har med en sportspsykolog, og så snakker vi jo sammen, slik man gjør på alle andre arbeidsplasser, sier Solbakken.



Han viser til Martin Langagergaard, dansken som i fjor ble hentet fra Rosenborg for å forsterke det norske støtteapparatet.

Det siste døgnet har landslaget virkelig fått bruk for mannen som ble hentet inn som såkalt prestasjons-psykologisk konsulent.

Tok Østigård-prat

For selv om en rekke landslagsspillere og Ståle Solbakken har vært klar på at man taper og vinner som et lag, så er det ingen tvil om at tapet var tyngre å takle for enkelte.

− Enkelte av hendelsene var nok litt tøffere å takle på det individuelle plan. Selv om alle ble truffet ganske hardt kollektivt, så var det noen som fikk kjenne på på det litt ekstra. De har fått mulighetene de trenger til å bearbeide det, sier landslagssjef Ståle Solbakken.



Spesielt følte Leo Skiri Østigård på tapet.

Midtstopperen var fullstendig knust etter kampen og tok til tårene i et intervju med TV 2.

− Vi har pratet med Leo, og han har vært flink til å åpne seg. Samtidig var det jo en surrealistisk situasjon. Det var jo i utgangspunktet en helt ufarlig situasjon på 1-0 med tre minutter igjen. Det er jo sånn du ikke tror kan skje, sier Solbakken.

Fra sidelinjen har fotballpresident Lise Klaveness merket seg samholdet i den norske landslagstroppen.

− Leo og laget har taklet dette på en så god måte som man kan forvente. Vi lever i en verden med høye oppturer og dype daler. I denne bransjen er det et krav at du må tåle de dype dalene. Du er nødt til å takle kritikk når det går dårlig. Da er det godt å se at vi har spillere som tåler det og som står sammen, sier Klaveness.



− Må tåle å få passet påskrevet

Etter Skottland-tapet er det liten tvil om at troen på det norske laget − fra folket − har fått seg en solid knekk.

Det mener Ståle Solbakken er helt naturlig.

− På samme måte som vi må bearbeide skuffelsene, så må publikum også få gjøre det. Vi skal ikke diktere deres følelser eller pressens følelser. Opinionen er i sin fulle rett til å mene ting om oss. Vi har hatt fantastisk støtte og en voldsom entusiasme hittil. Vi kan ikke klage på noe der. Og da må vi tåle at vi får passet påskrevet når ting går imot, sier Solbakken.



Mot Kypros håper Solbakken å gi folket en etterlengtet opptur.

Selv er han overbevist om at landslaget, tross resultatene, har noe på gang.

Likevel ber ikke Ståle Solbakken om verken tid eller tålmodighet.

− Jeg gjør mitt beste hver dag. Jeg er ganske forberedt på at i denne bransjen kan alt skje. Jeg trodde jeg hadde sett alt, men det hadde jeg tydeligvis ikke, sier Solbakken og sikter til de siste minuttene mot Skottland.