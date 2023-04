Se semifinalene i Women's Champions League på TV 2 Play: Chelsea-Barcelona lørdag fra 13.00 og Wolfsburg-Arsenal søndag 15.30!

Med regjerende mester og turneringsdronningene Lyon ute av dansen, er kampen om å ta over tronen i den gjeveste europacupen på kvinnesiden helt åpen.

Store klubbnavn som Barcelona, Chelsea, Arsenal og Wolfsburg er ingrediensene i semifinalene som starter denne helgen.

Arsenal (2009) og Barcelona (2021) har begge vunnet turneringen én gang tidligere, mens Wolfsburg har to UWCL-pokaler (2013 og 2014) stående i troféskapet hjemme i Tyskland.

Chelsea har aldri vunnet før, men har én tapt finale bak seg fra 2020/21-sesongen.

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland har sammen med fotballreporter Christina Paulos Syversen tatt en ekstra kikk på de fire semifinalelagene.

Reporter Christina Paulos Syversen og fotballekspert Ingrid Ryland har vurdert lagene. Foto: TV 2

Lagene er vurdert opp hverandre slik de står nå på vei inn i dobbeltoppgjørene som skal avgjøre hvem som får spille i den TV 2-sendte finalen i Eindhoven lørdag 3. juni.

4. Wolfsburg

Lena Oberdorf (t.v), Katrin Hendrich og Merle Frohms ser Alexandra Popp klarere et innlegg foran PSGs Grace Geyoro i den andre kvartfinalen mellom lagene. Foto: Leoniehorky / BILDBYRÅN

Tyskerne viste seg sterkere enn sin kvartfinalemotstander Paris Saint-Germain over to kamper (1-0-seier borte og 1-1 hjemme) og sikret semifinaleplassen på bekostning av det franske hovedstadslaget.

Men stjernespiller og hærfører Alexandra Popp, som scoret det avgjørende målet i 1-1-kampen mot PSG, er usikker til semifinalene etter å ha pådratt seg en skade på landslagsoppdrag med Tyskland nylig. Det er et stort tap for tyskerne.

Også forsvarskjempe Marina Hegering er usikker, mens midtbanespiller Lena Lattwein er ute resten av sesongen med et brukket krageben.

Wolfsburg kommer med stor selvtillit inn i semifinalene etter å ha valset over Bayern München hele 5-0 i den tyske cupen i helgen.

I skrivende stund topper de Bundesliga to poeng foran Alexander Straus' lag, men med én kamp mer spilt.

De har to tap (Hoffenheim og Eintracht Frankfurt) på de siste seks ligakampene.

PSGs Grace Geyoro fikk virkelig kjenne på midtbanekriger Lena Obderdorfs tøffe taklinger i kvartfinalen. Foto: FRANCK FIFE

– Med god flyt fra kampene hjemme i Tyskland, tar Wolfsburg med seg selvtillit inn i semifinalen mot Arsenal. De er et lag av fysiske maskiner med ekstremt stor fart på topp, sier Ingrid Ryland.

Den lynraske spissen Ewa Pajor er toppscorer så langt i denne sesongens Champions League med syv mål.

– I tillegg har de kanskje verdens beste keeper i mål i Merle Frohms, som kan spille en nøkkelrolle i semifinalene. Men de kommer til å savne Alexandra Popp, legger fotballeksperten til.

Per nå vurderes tyskerne som det svakeste av de fire lagene i semifinalene, men det kommer utvilsomt til å bli tøft å slå ut dette laget som de siste ti årene har spilt fem finaler og vunnet to ganger.

3. Arsenal

Frida Leonhardsen-Maanum (nr 12 i midten) jubler sammen med lagvenninnene etter å ha hamret inn 1-0 for Arsenal på Emirates stadium i kvartfinalereturen mot Bayern München. Foto: Mike Egerton

Fra 0-1 i første kvartfinale i München, snudde Jonas Eidevalls Arsenal fullstendig om på kampen om avansementet.

En ellevill scoring av Frida Leonhardsen-Maanum og én til fra Stina Blackstenius sendte London-laget til semifinale på bekostning av Bayern München og trener Alexander Straus.

Norske Maanum er blant spillerne som er i fyr og flamme for det engelske hovedstadslaget for tiden. Det samme gjelder venstreback Katie McCabe, som ble jaktet av rivalen Chelsea i vinterens overgangsvindu.

0-1-tapet mot Manchester United i onsdagens WSL-kamp kan ha blitt et kostbart glipptak for Arsenal i kampen om ligagullet i England og dermed er nok London-klubben revansjelystne når de besøker Wolfsburg i semifinalen.

Lagene møttes i kvartfinalen i fjorårets utgave av turneringen. Den gang gikk Wolfsburg seirende ut med 3-1-seier sammenlagt.

Denne gangen tror TV 2 at Arsenal stiller sterkest, men bare så vidt.

– Med nøkkelspillere som faller som fluer, er det vanskelig å si akkurat hvor Arsenal står i forhold til Wolfsburg nå, sier Ingrid Ryland.



Arsenals Leah Williamson måtte byttes ut i ligakampen mot Manchester United i midtuken. Foto: MOLLY DARLINGTON

Onsdagens 0-1-tap mot United medførte også at kaptein og stjernespiller Leah Williamson hinket av banen med skade etter bare et kvarters spill. Senere bekreftet Arsenal at korsbåndet til stjernespilleren er røket.

Fra før har Jonas Eidevall en lang skadeliste med svært profilerte spillere: Kim Little, Beth Mead og Viviane Miedema er blant spillerne som ikke er tilgjengelige, mens den australske lynvingen Caitlin Foord forhåpentligvis blir klar til oppgjøret søndag.

Ryland mener London-klubben har mistet litt momentum fra kvartfinalen den siste uken med skaden til Williamson og tapet mot United.

– Normalt ville Arsenal vært favoritter i denne kampen, men nå tror jeg vi får to tøffe oppgjør der jeg forventer en smart, taktisk plan fra svenske Eidevall mot et mer fysisk Wolfsburg, sier hun.

2. Chelsea

Chelsea-spillerne jubler i det keeper Ann-Katrin Berger redder og avgjør straffesparkkonkurransen mot Lyon i London-klubbens favør i kvartfinalen. Foto: Adam Davy

Det var elleville scener på Stamford Bridge da 120 spilleminutter og en straffesparkkonkurranse måtte til for at Chelsea skulle ta seg til semifinale på bekostning av regjerende mester Lyon.

– Chelsea er fulle av selvtillit etter å ha slått ut dronningen av turneringen. I tillegg er de fire poeng bak Manchester United på førsteplass i Women's Super League med to kamper mindre spilt og de skal spille FA-cupfinale på Webley. For en avslutning på sesongen det kan bli for de blåkledde! sier Ryland.

Emma Hayes' offensive spillere har briljert på den internasjonale scenen denne sesongen.

Navn som Sam Kerr, Guro Reiten, Lauren James, Johanna Rytting-Kaneryd og Erin Cuthbert skaper frykt i ethvert forsvar der ute. I tillegg tyder mye på at den langtidsskadde danske stjernen Pernille Harder kan bli spilleklar igjen til semifinalene.

Angrepstrioen Sam Kerr (t.v), Guro Reiten og Lauren James har virkelig funnet tonen denne sesongen. Foto: John Walton

– Er det endelig Chelseas tur til å gå helt til topps i Champions League nå? De er det eneste av årets fire semifinalister som aldri har vunnet turneringen og det har vært en stor satsing fra klubben i mange år uten at de har klart det, sier Ryland.

En iskald Maren Mjelde taklet presset da hun satte inn straffesparket som reddet Chelseas avansement åtte minutter på overtid mot Lyon og nå kan det fort være at den norske landslagskapteinen igjen får sjansen til å vise seg frem.

For førstevalgene på stopperplass i Chelsea, Millie Bright og Kadeisha Buchanan, er begge trolig ute med skade.

Kombinasjonen med svenske Magdalena Eriksson og Mjelde i midtforsvaret er profilerte og sterke navn på papiret, men duoen har begge slitt med skader og lite spilletid for Chelsea denne sesongen.

Nå må den rutinerte duoen virkelig vise hva som bor i dem når et stjernespekket Barcelona er neste hinder på veien til en finale.

1. Barcelona

Caroline Graham Hansen gir sin langtidsskadde lagvenninne Alexia Putellas en god klem etter å ha sikret Barcelona en plass i semifinalen i årets Champions League på bekostning av Roma. Foto: Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-a

Det er to år siden det spanske stjernegalleriet fullstendig valset over Chelsea i Champions League-finalen på Gamla Ullevi 16. mai 2021. Denne sesongen har de sett minst like imponerende ut som i gullsesongen – og det uten Alexia Putellas.

CL-debutant Roma ble lett match for Barcelona i kvartfinalene – selv om de måtte slite seg til en 1-0-seier i første kamp på Stadio Olimpico. I returen ble det hele 5-1 foran 50.000 tilskuere på Camp Nou.

Og snakk om offensive stjerner: Caroline Graham Hansen er tilbake i godt gammelt slag på høyrekanten, juvelen Salma Paralluelo herjer på motsatt side og mellom dem løper Asisat Oshoala sokkene av de fleste midtstoppere hun møter.

Nå er også de offensive jokerne Mariona Caldentey og Claudina Pina friskmeldt etter sine skader.



Tryllekunstnerne Aitana Bonmatí og Keira Walsh på midtbanen er en fryd for øyet for enhver fotballelsker.

Keira Walsh (nr. 21) og Aitana Bonmatí (nr. 14) skaper magi på Barcelonas midtbane. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Stopperparet Irene Paredes og Maria «Mapi» León kjenner hverandre bedre enn de fleste. Sistnevnte byr også på offensivt krydder med sin presise og kraftfulle skudd- og dødballfot.

– Det er det laget i semifinalene som er minst preget av skader. Barca leder serien med 13 poeng foran Real Madrid og kan fokusere helt og holdent på semifinalene mot Chelsea, sier Ryland.

– Jeg gleder meg vilt til å se dette stjernegalleriet mot topp europeisk motstand. Blir det nok en finale? De kan nok forvente seg et mye tøffere oppgjør enn 2021-finalen med et godt organisert Chelsea som vil kjøre kontringer, legger fotballeksperten til.



60 strake seirer i hjemlig liga. 35 mål på åtte kamper i Champions League denne sesongen. Hva er det egentlig som skal stoppe denne spanske seiersmaskinen?

Vel, kanskje er det deres egen overlegenhet? For hjemme i Spania er det sjeldent de møter den tøffeste motstanden. Og vi så i fjorårets Champions League-finale at det er mulig å taktisk utmanøvrere og sjokkere dette laget slik Ada Hegerberg og Lyon gjorde i 3-1-seieren i Torino.

Ada Hegerberg stanger inn 2-0 i fjorårets Champions League-finale mot Barcelona. Foto: ALBERTO LINGRIA

Resten av denne sesongens kamper i UEFA Women's Champions League kan du se på TV 2 Play:

22. april kl. 13.30: Chelsea - Barcelona

23. april kl. 15.30: Wolfsburg - Arsenal

27. april kl. 18.45: Barcelona - Chelsea

1. mai kl. 18.45: Arsenal - Wolfsburg

3. juni kl. 16.00: Finale