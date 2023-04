TV 2 har plukket ut et knippe spillere du bør følge ekstra godt med på under semifinalene i Champions League den neste uken.

Det blir stjernespekket når fire av Europas beste lag på kvinnesiden møtes for å gjøre opp om hvem som skal få spille finale i Women's Champions League i Eindhoven 3. juni 2023.

Det første semifinaleoppgjøret er allerede spilt - Barcelona og Chelsea. Søndag ettermiddag tar Wolfsburg i mot Arsenal hjemme i Tyskland klokken 15.30.

Briljante teknikere, kloke ballfordelere, beinharde forsvarere og giftige målsniker er bare noen av ingrediensene man kan glede seg til med de kommende storoppgjørene.

Derfor har TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland sammen med reporter Christina Paulos Syversen plukket ut de 15 spillerne de mener er i best form inn mot de fire semifinalekampene.

TV 2s fotballreporter Christina Paulos Syversen og fotballekspert Ingrid Ryland. Foto: TV 2

Spillere som er usikre til oppgjørene (som for eksempel Wolfsburg Alexandra Popp) eller ute med skade (Leah Williamson) er ikke inkludert på listen selv om de har vist god form den siste tiden.

Spillerne er vurdert før den første semifinalen mellom Chelsea og Barcelona lørdag.

15. Rafaelle Souza (Arsenal)

Rafaelle Souza (t.h) i duell med Chelseas Sam Kerr. Foto: Adrian Dennis

31-åringen har raskt spilt seg inn i Arsenal-fansens hjerter med sitt store repertoar: Susende taklinger, nådeløst hodespill og en solid pasningsfot. Med Williamsons skadefravær, blir den brasilianske veteranen en nøkkelspiller i Arsenals midtforsvar.

14. Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Ann-Katrin Berger jubler etter å ha reddet den avgjørende straffen i kvartfinalen mot Lyon. Foto: Adam Davy

Med to redninger i straffekonkurransen mot Lyon, ble keeperen den store helten da Chelsea tok seg til semifinale. Den selvtilliten tar hun med seg når det skal kjempes om finaleplass. 32-åringens mentale styrke er det lite å utsette på – senest i høst ble hun for andre gang operert for kreft i skjoldbruskkjertelen.

13. Fridolina Rolfö (Barcelona)

Fridolina Rolfö ble avgjørende i kvartfinalereturen mot Roma på Camp Nou. Foto: Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-a

Kantspiller på landslaget, men back i klubblaget. Det hemmer likevel ikke den svenske 29-åringens produksjon av målpoeng nevneverdig. En evig trussel langs venstresiden med 11 scoringer og 10 assist på 21 kamper i ligaen og Champions League denne sesongen.

12. Keira Walsh (Barcelona)

Keira Walsh i duell med den norske Roma-spilleren Emilie Haavi. Foto: Lluis Gene

Det lugget litt i høst etter rekordovergangen fra Manchester City, men 26-åringen har virkelig funnet sin plass som Barcelonas nye midtbanemaestro i andre halvdel av sesongen. Nærmest definisjonen på treffsikkerhet der hun styrer og dirigerer Barcelonas midtbane.

11. Merle Frohms (Wolfsburg)

Wolfsburg-keeper Merle Frohms. Foto: Domenico Cippitelli / ipa-agency

Har vært nærmest enestående for både klubb- og landslag det siste året og mange ser på henne som verdens kanskje beste keeper for øyeblikket. 28-åringen har stått frem i viktige oppgjør for Wolfsburg den siste tiden.

10. Lauren James (Chelsea)

Lauren James i duell med Arsenal Steph Catley. Foto: Zac Goodwin

En uforutsigbar og vanskelig spiller å møte som forsvarer. Bare spør Lyons Vicki Becho – det endte med straffespark på overtid av andre ekstraomgang mot Lyon og senere avansement for Chelsea. «The Lauren James era har started» skrev The Athletic i februar i år - 21-åringen har virkelig fått gjennombruddet denne sesongen.



9. Maria «Mapi» León (Barcelona)

Barcelonas Mapi León. Foto: Albert Gea

En dønn solid midtstopper, men 27-åringen har utvilsomt offensiv x-faktor med dødballer og langskudd – sist da hun dundret inn 1-0 mot Roma på Camp Nou i kvartfinalen. Seks mål og seks målgivende pasninger denne sesongen.

8. Salma Paralluelo (Barcelona)

Salma Paralluelo. Foto: marco iacobucci / ipa-agency.net

I debutsesongen for Barcelona, har hun lekt seg på sin høyrekant. 19-åringen er kvikk, elegant og dødelig effektiv når hun får muligheten: 13 scoringer og 8 målgivende på 23 kamper for klubblaget.

7. Katie McCabe (Arsenal)

Katie McCabe. Foto: Mike Egerton

En bauta på backen for London-klubben denne sesongen. Skaper trøbbel for ethvert forsvar med sin presise innleggs- og dødballfot.

6. Ewa Pajor (Wolfsburg)

Ewa Pajor. Foto: Fabian Bimmer

Mestscorende i Women’s Champions League denne sesongen med sine syv mål. Den polske lynspissen har evnen til å skape store muligheter på egenhånd. En skadeplaget spiller som produserer omtrent hver gang hun er på banen: 18 mål og 8 målgivende på 24 kamper for Wolfsburg denne sesongen.

5. Caroline Graham Hansen (Barcelona)



Caroline Graham Hansen i kvartfinalen mot Roma. Foto: Gennaro Masi/LiveMedia / ipa-age

Hun tilbrakte fire måneder på sidelinjen med en hamstringskade, men entret fotballbanen igjen nærmest som om ingenting hadde skjedd: I comebacket ble det hat trick. 28-åringen har virkelig funnet tilbake til god gammel form – kanskje er hun bedre enn noen gang?

4. Guro Reiten (Chelsea)

Guro Reiten. Foto: Matthew Childs

Blir viktigere og viktigere i Chelsea-laget og har fått en mer sentral rolle denne sesongen. «En voksende superstjerne» er blant beskrivelsene fra engelske medier. En strøken og ekstremt viktig scoring i 1-0-seieren over Lyon i første kvartfinale.

3. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)

Frida Maanum (i midten) har vært en av Arsenals beste spillere denne sesongen. Foto: MATTHEW CHILDS

Siden hun fikk sjansen mot Lyon i gruppespillet i høst, har 23-åringen vært fullstendig i fyr og flamme både på klubb- og landslag. Med offensive storkanoner som Viviane Miedema og Beth Mead ute med skader, har Maanum virkelig tatt ansvar og stått frem som en av Arsenals aller viktigste bidragsytere i angrep. Kanonen mot Bayern München kan vi se om og om og om igjen.

2. Sam Kerr (Chelsea)

Sam Kerr. Foto: Nigel French

Etter elleville 41 mål forrige sesong, fortsetter den australske målsniken å levere for Chelsea. Sørget nylig for at regjerende europamester England gikk på sitt første tap på 31 kamper med scoring for sitt Australia i 2-0-seieren mot «The Lionesses». Med scoring i tre strake kamper før semifinalen, kommer Kerr med selvtillit.

1. Aitana Bonmatí (Barcelona)

Aitana Bonmati. Foto: Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-a

Det er to år siden hun var finalens store spiller i overkjøringen av Chelsea i Gøteborg. Siden da har den 161 centimeter høye midtbanemagikeren vokst seg større og større i dette spanske superlaget. Med 16 mål og 15 assist på 29 kamper denne sesongen, har savnet av korsbåndskadde Alexia vært minimalt på Barcelonas midtbane. Barcelonas nummer 14 er en nytelse å observere for enhver fotballelsker.

