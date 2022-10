Politiet etterforsker hendelse på Åråsen

Politiet involvert etter hets under lørdagens kamp mellom Lillestrøm og Bodø/Glimt.

SUPPORTERBRÅK: En hendelse under Lillestrøm-Bodø/Glimt har havnet på politiets bord. Her tar Lillestrøm-spillerne en siste prat før kampstart. Foto: Javad Parsa

– Jeg kan bekrefte at det blir opprettet en politisak etter en hendelse på Åråsen lørdag hvor en supporter kommer med alvorlige trusler og hatefulle ytringer mot dommer og spiller, sier politiførstebetjent Frank Muri til VG.

Politiet var vitne til hendelsen.

– Vi mener den er såpass alvorlig at vi oppretter sak, sier Muri til avisen.

Han går ikke inn på hva som ble sagt.

Sikkerhetssjef i Lillestrøm, Ronny Friseth, opplyser til TV 2 at de leverer en rapport til doms- og sanksjonsutvalget i klubben som omfatter i hvert fall tre episoder.

– Det er kasting av to flasker og en lommebok, også er det en supporter som dro kommentarene sine litt langt, som politiet da iverksetter en etterforskning av på eget initiativ, sier Friseth.

Etter kampslutt ble det kastet en rekke gjenstander på banen. Se video her:

Det haglet snusbokser, kronestykker og to brusflasker da dommerne forlot banen etter kampslutt. Da dommeren bøyde seg ned for å ta opp en av gjenstandene som ble kastet, kom en vakt og ba ham skynde seg inn i tunellen.

Ukvemsord ble også ropt fra svært unge tilhengere.

Like etter kom Glimt-spillerne inn anført av Patrick Berg. Også da ble det kastet snusbokser og flasker. Til og med en lommebok ble kastet av de sinte hjemmesupporterne.

– Det er fint med engasjement, men kasting ned på spillerne må man holde seg for god til. Det var en spiller som ble truffet av en lommebok i bakhodet også. Det er ikke så artig, sa Berg, som selv nesten ble truffet av en brusflaske.

Glimt-profil Amahl Pellegrino gikk ut mot Lillestrøm-supporterne etter kampen.

– De kommer på kamp bare for å lage ræl og faenskap når det er masse barn her. De sier masse ord som ikke skal være her, sa Pellegrino til Discovery.

– Det ble kastet en lommebok. Jeg sa til dommeren la oss se på bankkortet, så kunne vi fått navnet, men han ville ikke det, fortsatte han.