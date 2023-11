– Plutselig så jeg alle damene med navnet mitt på tribunen

Se Kristiansund - Bryne onsdag kl. 19.00



– Erling Braut Haaland er god, men han kan ikke måle seg med Cristiano Ronaldo. Heller ikke Messi. Ronaldo er den beste og min store helt!



SUKSESS: Brynes portugiser Duarte Moreira har bidratt til å skyte jærbuene til playoff til Eliteserien. Laget møter Start førstkommende lørdag. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Ordene tilhører Brynes portugisiske stjerneskudd Duarte Moreira. Han spilte ungdomsfotball for Porto fra han var 12 til 17 år, men kom seg ikke gjennom nåløyet og ble tilbudt proffkontrakt.

– Jeg hadde en god karriere der, men på U18-laget ble det vanskeligere. Jeg scoret 16 mål på 30 kamper, og vi vant blant annet ungdomsligaen, men jeg fikk ikke profesjonell kontrakt. Porto er et av de to beste lagene i Portugal, og det er vanskelig å komme seg gjennom systemet der, sukker Duarte Moreira når TV 2 møter ham kaféen Rits i Bryne sentrum.

Fra Porto gikk turen videre til U23-laget til Guimaráes, men heller ikke der lyktes han. Etter seks måneder uten klubb signerte han for den lokale 4. divisjonsklubben Valadares Gaia, før han plutselig endte opp i Bryne – en klubb han aldri tidligere hadde hørt om.

– I vinter fikset min agent prøvespill hos HamKam, men der ble det ikke kontrakt. Så i sommer ble jeg invitert til å trene med Bryne én uke. Jeg ante ingenting om klubben eller byen, medgir han.

STJERNESKUDD: Duarte Moreria har tatt Bryne med storm. Foto: Bjarte Fossfjell

Bestilte flybillett uten retur

Til tross for at Bryne var helt ukjent for 21-åringen, punget han ut av egen lomme for flybillettene fra Portugal til Sola Flyplass. Men det ble ikke helt problemfritt.

– Da jeg kom til flyplassen i Porto i sommer, så jeg på flybillettene at jeg hadde bestilt for 2024. Så jeg måtte kjøpe ny reise, via Lisboa, for å ta et annet fly. Vi var veldig stresset. Og jeg kjøpte billetter bare én vei, ikke retur, medgir Moreria.

Investeringen i enveisbilletten viste seg imidlertid å bli en god investering. Unggutten fra Portugal gjorde sine saker så bra på trening at han ble tilbudt kontrakt. I august signerte angriperen en kontrakt som strekker seg ut 2025-sesongen.

– Jeg spilte bare min type fotball og Bryne så åpenbart noe i meg som de likte. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk denne muligheten, sier Moreira.

Moreira ble en umiddelbar suksess i Bryne. Da han ankom lå laget på en 13. plass på tabellen, og jærbuene ble av alle avskrevet i kampen om å klare en av playoffplassene til Eliteserien.

STJERNESKUDD: Duarte Moreria trives både på og utenfor banen på Bryne. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Tror jeg har vært viktig



Fasiten tre måneder siden viser noe alt annet. Med sine sju mål bidro Moreira sterkt til at laget sikret seg sjetteplassen som ga playoffsluttspill og muligheten til opprykk til Eliteserien.

– For å være ærlig tror jeg at jeg har vært viktig. Men arbeidsmoralen i laget er strålende. Vi har masse selvtillit. Samtidig trodde jeg ikke at jeg skulle tilpasse meg så raskt. Jeg husker at jeg fortalte min mor da jeg signerte her at jeg nok trengte seks måneder på å tilpasse meg. Så egentlig forstår jeg ikke helt hvorfor jeg har gjort det så bra, medgir han.

En av grunnene til at han har tilpasset seg livet både på og utenfor fotballbanen gir 21-åringen Jæren Folkehøgskole. Fremfor å bli plassert på en hybel, flyttet han inn på folkehøgskolen og har fått venner der for livet.

– Jeg foretrakk å bo der fremfor å bo i en hybel helt alene. Da hadde det blitt vanskelig for meg å tilpasse meg. Jeg har fått masse venner der, og får mat og alt. Å bo og gå på folkehøgskolen har vært veldig viktig for meg, sier Morieria.

TRIVES: Duarte Moreira trives i Bryne, selv om han savner det gode været i Portugal. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Mange kvinnelige fans

På folkehøgskolen mangler det ikke akkurat på kvinnelige fans. En horde av jentene har startet sin egen «Duarte Moreira fanclub», og møter opp og hyller spissen på hver Bryne-kamp.

– Hehehe. Da jeg spilte kamp så jeg plutselig alle damene med navnet mitt på tribunen. Det er veldig godt å få en slik støtte. De er veldig gode venner. Ikke bare jentene, men også guttene på skolen, forteller Moreira – nærmest litt brydd.

– Du har ikke funnet kjærligheten på folkehøgskolen da?

– Nei, nei, nei. For meg står kjærligheten så sterkt. Det er gode jenter der, men ikke den store kjærligheten. Men livet utenfor fotballen er viktig. Folkehøgskolen er mitt hjem. Jeg føler kjærlighet fra alle, og jeg vil alltid huske dem og være takknemlig for hvordan de har hjulpet meg, svarer han.

IMPONERT: Kevin Knappen, trener i Bryne, er begeistret av Duarte Morerias inntog i Bryne. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Litt over forventning



Brynes trener Kevin Knappen gleder seg stort over hvordan Duarte Moreira har funnet seg til rette – både på og utenfor banen på Jæren.

– Det har kanskje gått litt over forventning, for vanligvis bruker utenlandske spillere litt tid på å integrere seg. Han har bidratt med scoringer og assist og målpoeng, og er en ærlig spiller som gjør jobben for laget, og ikke bare på solskinnsdagene, roser Knappen, og slår fast:

– Han er en rollemodell for de yngre spillerne som kommer etter. Og det er ingen tvil om at hans inntog har vært viktig for klubben.

Treneren tror også det en av faktorene for at Moreira har blomstret på banen, er at han har det godt utenfor banen.

– Han er innlosjert på folkehøgskolen, og det har passet veldig godt. Her i Bryne har vi ikke noen som kan følge dem opp 24 timer i døgnet, og avtalen med skolen passet derfor alle parter godt, konkluderer Knappen.

– Ikke et julemirakel



Bryne er levnet få sjanser til å klare opprykket til Eliteserien denne sesongen. Men laget er allerede videre i playoffen etter å vunnet mot Start på walkover, etter at Kristiansand-klubben ikke maktet å gjøre banen kampklar.

Duarte Moreira vil ikke kalle det et aldri så lite julemirakel om laget går hele veien og rykker opp.

– Det blir en tøff kvalifisering, men om vi klarer et opprykk vil det ikke være et mirakel. Alt kan skje, fastslår Bryne-spissen som foreløpig står med sju mål og to målgivende pasninger for Bryne etter overgangen i august.