Plettenberg: Bayern enig med Walker

Sky Tysklands journalist melder at kun en enighet mellom klubbene gjenstår før Kyle Walker blir Bayern München-spiller. Dette er fredagens fotballrykter:

Den tyske Sky Sport-journalisten Florian Plettenberg melder på Twitter at Bayern München skal ha kommet til muntlig enighet med Kyle Walker. Ifølge Plettenberg skal det være snakk om en kontrakt som strekker seg frem til 2025, med en opsjon på å forlenge med et år.

Han skriver også at Bayern kommer til å innlede forhandlinger med Manchester City snart, og at det kan være snakk om en overgangssum på 15 millioner euro (168 millioner kroner) + tillegg.

Ingen fotballrykter uten Saudi-Arabia denne sommeren.

Nå er det fotballklubben Al Ahli som forbereder et bud på 30 millioner pund (omlag 390 millioner kroner) for å sikre seg Manchester Citys Riyad Mahrez. Det melder Athletic.

Ifølge Mirror skal Mahrez ha samtaler Man. City-manager Pep Guardiola som følge av interessen.

Torsdag ble det kjent at Al-Ittihad planlegger et bud på 40 millioner pund (om lag 520 millioner kroner) på den brasilianske midtbanespilleren Fabinho, skriver Athletic.

Ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano skal klubben ha vært i kontakt med Fabinho, men Liverpool har enda ikke fått ett formelt bud.

Liverpool skal allerede ha funnet en potensiell erstatter for Fabinho. De er interessert i å hente 19 år gamle Romeo Lavia fra Southampton, skriver Mirror.



TIL SAUDI ARABIA: Jordan Henderson og Fabinho kan begge være på vei til Saudi-Arabia. Foto: PHIL NOBLE

Også Liverpools kaptein Jordan Henderson skal være på vei til Saudi-Arabia. Det er tidligere Liverpool-kaptein Steven Gerrards lag, Al-Ettifaq, som ønsker Henderson. 33-åringen har selv akseptert en lukrativ avtale, skriver The Guardian.

En annen Liverpool-spiller som kan være på vei vekk er Thiago Alcântara. Ifølge det spanske nettsteder Sport skal Barcelona være interessert i midtbanespilleren.

Ifølge tyske Sky Sports skal Aston Villa ha lagt inn sitt første bud på Moussa Diaby i Bayer Leverkusen.

Villa skal også være interessert i Nottingham Forest-spiller Brennan Johnson, skriver Daily Mail.

Manchester United er i ferd med å komme i mål med avtalen for Inter Milans målvakt Andre Onana. De har bydd 43 millioner kroner pluss 4,3 millioner i tilleggssum, skriver overgangsguruen Fabrizio Romano.

Hvor Harry Kane ender etter overgangsvinduet er stengt er enda uvisst, men nå vil Tottenham sikre seg at kapteinen blir værende i klubben.

Telegraph skriver at London-klubben har kommet med ny kontrakt verdt 400.000 pund i uken (om lag 5,2 millioner kroner). I tillegg lover de Kane en karriere i klubben etter han gir seg som fotballspiller.

Danske Rasmus Højlund har lenge vært ønsket av Manchester United. De har tilbudt Atalanta et «cash-plus-player»-tilbud for 20-åringen, men Athletic skriver at den italienske klubben har avslått tilbudet. De ønsker full pengebetaling.

Nettstedet 90 min skriver at Fulham har meldt seg på i rekken av interessenter for Fluminenses midtbanespiller Andre Trindade. Barcelona, Atlético Madrid, Arsenal og Liverpool skal alle være interessert i 21-åringen.

Nottingham Forest er i samtaler om å signere Ibrahim Sangare fra PSV Eindhoven. De har bydd 30 millioner pund (om lag 390 millioner kroner), skriver Football Insider.

Caoimhin Kelleher kan være på vei vekk fra Liverpool. Daily Mail skriver at Wolverhampton er interessert i målvakten, siden deres keeper Jose Sa er ønsket av Nottingham Forest.

Rasmus Kristensen har blitt lånt ut fra Leeds til Roma på et sesongbasert lån, skriver Sky Sports.