Planlegger Haaland-detalj i draktene

Kontrastene var store på Bryne Stadion søndag:

I nedrykksdramaet i Obos-ligaen fikk jærbuene juling av Skeid på eget gress, og tapte 0-3. Samtidig annonserte speakeren at klubbens store sønn, Erling Braut Haaland, holdt lekestue med Manchester United.

For selv om Bryne sliter tungt sportslig, har de aldri vært mer i vinden utenfor banen.

– Det er helt vanvittig, egentlig, hvor mye oppmerksomhet vi får takket være Erling. I klubben bruker vi mye tid på ham. I forrige måned hadde vi brasiliansk TV med på Haaland-safari. Og nå er jeg i kontakt med beIN Sports som planlegger en tur hit for å lage en mini-dokumentar, sier markedssjef i Bryne FK, Bjørn Hagerup Røken.

Får mye pepper

Den siste tiden har Obos-klubben fylt opp supporterbutikken sin med Manchester City-drakter, i tillegg til klubbens egne effekter. Valget har ikke gått upåaktet hen, og Obos-kollega Brann er blant de som har raljert med jærbuene på Twitter.

BRYNE ELLER CITY-BUTIKK? Slik ser det ut i Bryne-butikken, der de denne uka får inn nye 500 City-drakter med Haaland på ryggen. Foto: Svenn Olav Sele

Brann-supporterne rullet også ut et banner med budskapet «Hei bønder, braut spiller for skitne blodpenger. Det finnes bare én Haaland» da de besøkte Jæren tidligere i sommer - og siktet til sin egen Markus Haaland.

Men Bryne lever greit med kritikken og latterliggjøringen, særlig når første parti Haaland-drakter nærmest er utsolgt allerede.

– Akkurat nå er vi mer eller mindre utsolgt for barnedrakter, og venter en ny leveranse denne uka, sier Røken, som for øvrig selv er Manchester City-supporter.

De henvendte seg direkte til Manchester City for å få tilgang på drakter da ventetiden var lengre den vanlige tjenesteveien, og fikk et parti på 150 Haaland-drakter.

Nå kommer det straks 500 nye.

– Mange har reagert på at vi selger City-drakter i Bryne-butikken, men vi setter bare pris på at ordet spres. Da han spilte i Dortmund solgte vi de draktene til hele landet også. Vi har ikke merket så mye negativitet direkte, det er mer et ekkokammer på Twitter som sitter og raljerer. Men jeg skulle likt å se den klubben som lot en slik mulighet gå fra seg, sier Røken.

– Hvorfor selger dere ikke Bryne-drakter med Haaland på ryggen?

– Det hadde vel blitt sett på som sportsvasking det også, kan jeg tenke meg? Det er jo noen som er ivrige på å svartmale alt som skjer rundt Haaland for tida. Men ja, vi jobber jo litt med Bryne-drakter. Vi får se hva vi finner på, sier han.

USTOPPELIG: Erling Braut Haaland har allerede 14 mål på åtte kamper i Premier League. Her feirer han det andre av tre mål mot Manchester United. Foto: Martin Rickett

Haaland spilte 16 kamper i Obos-ligaen for Bryne i 2016. Ironisk nok scoret han ikke et eneste mål i løpet av de kampene, noe som gjør Bryne til den eneste klubben på Haalands CV der han har til gode å score et seniormål.

Haaland-referanse i drakta

Men Røken ser at det ligger et markedspotensiale i gamle Bryne-drakter med Haaland på ryggen. Det er bare ett problem: draktleverandøren i 2016 het Macron, mens de nå har Umbro.

– Men det ordner seg. Vi skal nok selge en del Umbro-drakter med hjelp av oppmerksomheten rundt Erling, sier markedssjefen.

KUNSTVERK I BRYNE SENTRUM: En gatekunstner som går under artistnavnet Pøbel har laget dette veggmaleriet av Erling Braut Haaland. Foto: Carina Johansen

I tillegg har de Erling Braut Haaland langt framme i pannelappen når neste års draktsett for Bryne skal designes.

– Det vi jobber med nå er neste års Bryne-drakt, der vi håper og ser på muligheten for å legge inn en Haaland-referanse i drakta. Rett og slett ta en detalj fra tida han spilte her, sier Røken.

35 fra Bryne til Manchester

I november skal en stor delegasjon fra Bryne, deriblant hele juniorlaget, over til Manchester for å se City møte Sevilla i Champions League.

Der skal de starte med juniorkampen mellom de samme to lagene tidligere på dagen, før hovedkampen venter senere på kvelden.

– Det er kult at vi har fått god kontakt med klubben. Og at de ordner ting for oss som de ikke ordner for hvem som helst. Vi blir 35 personer som reiser på den turen, så det er populært, kan du si, sier Røken.

– Er det planlagt et møte med Erling mens dere er der?

– Vi har ikke bekreftet noe der, men vi kommer helt klart til å prøve på det. Jeg tror ikke Erling er vond å be hvis hele juniorlaget kommer, sier en håpefull markedssjef.