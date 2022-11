Piqué tok tårevått farvel: – En stor helt

Barcelona-Almería 2-0

Ousmane Dembélé og Frenkie de Jong sørget for seier.

I tillegg kan stopperveteranen glise for at Barcelona holdt nullen i hans siste oppgjør på Camp Nou. Med rundt ti minutter igjen ble han byttet ut.

Da kom tårene:

Etter kampslutt handlet alt om klubblegenden. Hele Camp Nou ble igjen for å høre hva 35-åringen hadde å si.

En preget Piqué måtte ta seg en god pause underveis i talen.

– Et forhold med så mye kjærlighet og lidenskap. Jeg mener at det var på tide å gi hverandre litt albuerom, og jeg er overbevist om at jeg kommer tilbake igjen i fremtiden, sa han.

Ekspert: Risikerte å bli en skurk

Ifølge TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué, som har jobbet tett på Barcelona, har det vært delte meninger om Piqué blant supporterne den siste tiden.

Marca hevder at klubben kan spare opp mot 500 millioner kroner på at 35-åringen har terminert kontrakten.

– Det er mye penger for en klubb som trenger penger, påpeker Balagué.

Han forteller:

– Det man kanskje ikke innser hvis man ikke bor i Barcelona, er at det var en kampanje mot Gerard Piqué. Han vet at dette har skjedd med andre spillere som har forlatt Barcelona tidligere.

– De dro for sent – og som skurker. I stedet har han bestemt seg for å dra mens han fortsatt er respektert. Nå er han litt skurk for noen, men ikke den store skurken han kunne blitt hvis han ble, forklarer Balagué.

GODE KOMPISER: Jordi Alba og Gerard Piqué har vært svært sentrale brikker under Barcelonas storhetstid. Foto: ALBERT GEA

Han tror det nå blir stikk motsatt for midtstopperen.

– Nå er han en helt.

– Nå drar han, og med de pengene kan Barcelona signere gode spillere med lavere lønninger som har større påvirkning på laget enn ham. Han drar som en stor helt, mener TV 2s LaLiga-ekspert, som trekker frem at Piqué også tok lønnskutt i sommer.

Klubblegende

Ekspertkollega Mina Finstad Berg hyller trekker frem midtstopperens betydning for klubben.

– Det er et symbol på slutten på en av de mest suksessfulle periodene i Barcelonas historie. Piqué var med på det laget som tok Fotball-Europa og verden med storm. Han har vunnet absolutt alt man kan vinne, poengterer hun.

FINT ØYEBLIKK: Gerard Piqué hadde med barna sine under innmarsjen til kampen. Foto: JOSEP LAGO

– Han var også en del av Spanias gylne generasjon. Han er en av de aller, aller største i spansk kontekst, men også i en Barcelona-kontekst. Vi må heller ikke glemme at Piqué i mange år var en av verdens aller beste midtstoppere, fortsetter Finstad Berg.

Barcelona innehar tabelltoppen før runden er ferdigspilt. Real Madrid (to poeng bak) møter Rayo Vallecano på mandag, et oppgjør du kan se på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.