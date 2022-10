Perlescoringer da Chelsea gikk videre

Salzburg-Chelsea 1-2

Se Kai Havertz drømmetreff i videovinduet øverst!

Graham Potter måtte fram med tryllestaven da Salzburg-keeper Phillipp Köhn bestemte seg for å være i det umulige hjørnet.

For Chelsea betydde seier avansement til sluttspillet, men Köhn reddet «alt» som kom mot ham. Dermed var Potter og spillerne avhengig av et øyeblikks magi for å sikre seg avansement.

To elleville drømmetreff fra Mateo Kovacic og Kai Havertz hentet rett ut fra magiboken til Potter, var det som reddet dem.

Silva sendes ut på voldsom flytur

Dermed er Chelsea klar for sluttspillet i Champions League. Dersom Milan vinner over Dinamo Zagreb i kveld, vil Chelsea også kunne kalle seg gruppevinner før siste runde.

Kampen var Graham Potters niende Chelsea-kamp. Fortsatt har 47-åringen til gode å tape som Chelsea-sjef.

– Det var en fantastisk prestasjon av spillerne våre i kveld, sier Potter etter kampen.

Saken oppdateres med reaksjoner fra lagene og TV 2s studio!

DRØMMESTART: Graham Potter har fått skikk på Chelsea etter at han tok over ansvaret som manager. Foto: JOE KLAMAR

Drømmescoringer på løpende bånd

Chelsea tok ledelsen etter 23 minutter. Mateo Kovacic fikk drømmetreff 16 meter fra mål. Kroaten sendte ballen helt oppe i krysset med innsiden.

– En fantastisk avslutning, var dommen til TV 2s kommentator Espen Ween.

Kroaten er ikke vant til å feire mål, men når han gjør det er det ofte etter drømmetreff. Hvem husker vel ikke volleyen hans mot Liverpool i fjor?

– Det er en nydelig avslutning. Jeg kunne nesten ikke tro det jeg så, sier Conor Gallagher etter kampen.

Kovacic fikk drømmetreff

Flere strålende redning av Salzburg-keeper Phillipp Köhn sørget for at Chelsea kun ledet med et mål til pause.

I andre omgang fikk vertene en drømmestart da Chukwubuike Adamu løp perfekt i bakrom. Pasningen var like god og 21-åringen kunne enkelt hamre inn utligningen.

Se stortalentets iskalde avslutning

Köhn fortsatte storspillet og Chelsea måtte igjen fram med noe magisk for å score. Da tok Kai Havertz ansvar.

Tyskeren vendte raskt opp og la ballen vakkert i hjørnet via tverrliggeren. En fantastisk scoring av Havertz.

Seieren sørger for at Chelsea er klare for åttedelsfinalen av Champions League. Dersom Milan vinner over Dinamo Zagreb i kveld, vil Chelsea også være gruppevinner.