Perlescoring sørger for Brann-håp – supporterne ble terget etter sen baklengs

Håpet om gruppespill lever for Brann-damene etter møtet med den svenske mesteren, som feiret utligningsmålet med et stikk til Brann-fansen.

VAKKERT: Her setter Svava Ros Gudmundsdottir inn ledermålet til Brann. Foto: Marit Hommedal

Brann - Rosengård 1-1

Brann hadde en tøff oppgave foran seg da den svenske seiersmaskinen Rosengård kom på besøk til Bergen. Men rødtrøyene gikk respektløst til verks i det historiske Champions League-oppgjøret på Brann Stadion.

En rålekker scoring av islandske Svava Ros Gudmundsdottir sørget for 1-0 i førsteomgang. Angriperen dunket ballen knallhardt i nettaket fra svært spiss vinkel.

– Det målet er helt ekstremt fint, sier spilleren bak den målgivende pasningen, Tuva Hansen, med et smil.

Stikk til Brann-fansen

Men svenskene kom tilbake. I det 78. minutt prikket Olivia Holdt inn 1-1 etter flere feil i Brann-forsvaret.

Den danske 21-åringen stilte seg opp foran Brann-supporterne med en finger i begge ørene.

– Jeg satt på benken og kunne høre hvor mye de skrek hver gang spillerne våre fikk ballen, så jeg tenkte at jeg skulle ta litt igjen, forklarer Holdt med et smil til TV 2.

STIKK: Slik feiret Olivia Holdt foran Brann-supporterne. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Tar selvkritikk

Bergenserne hadde nok med å forsvare seg i sluttminuttene, men det endte 1-1 foran de 6331 tilskuerne som hadde møtt opp på Brann Stadion.

– Vi leder 1-0 lenge, så det er litt surt å slippe inn den på slutten der. Man kjenner litt på det nå, sier Marit Bratberg Lund til TV 2.

Hun hadde en uheldig involvering i forkant av utligningsmålet til svenskene.

– Det er en elendig klarering av meg. Jeg burde bare, ja ... det er dårlig, sukker Bratberg Lund.

SKUFFET: Marit Bratberg Lund tar selvkritikk for Rosengårds scoring. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Hansen ergrer seg over det sene baklengsmålet.

– Jeg er litt skuffet over målet vi slipper inn, som jeg synes at vi kan luke vekk. Ellers synes jeg at det er en bra gjennomført kamp, sier Hansen til TV 2.

Returoppgjøret spilles i Malmö om en uke.

Målscorer Gudmundsdottir mener at Brann har gode sjanser.

– Hvis vi spiller som i starten, har jeg stor tro på laget. Mesteparten av kampen spiller vi bra, og så er det små deler her og der hvor vi mangler litt, mener islendingen.

I MÅLFORM: Svava Ros Gudmundsdottir markerte seg med en scoring av det utsøkte slaget på Brann Stadion onsdag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Slik var kampen

Det var knyttet spenning til hvor mange av Branns usikre spillere som kunne rekke oppgjøret. Rakel Engesvik og Cecilie Kvamme var uansett ute. Samtidig startet både Tameka Yallop og Marthine Østenstad på benken. Nora Eide Lie og Therese Sessy Åsland, som begge var innbyttere mot Rosenborg, fikk sjansen fra start.

Og det var Brann som startet best i Bergen. Rødtrøyene fikk flere halvsjanser tidlig i kampen og presset svenskene hardt. Utover i omgangen kom vertene mer med. Etter et kvarters spill måtte Aurora Mikalsen i aksjon da Sofie Bredgaard testet skuddfoten fra distanse.

Men etter 19 minutter smalt det skikkelig i motsatt ende. En smart pasning fra Tuva Hansen fant veien til en hurtig Svava Ros Gudmundsdottir. Islendingen avsluttet briljant fra svært skrått hold og banket ballen opp i nettaket til 1-0.

HERLIG STEMNING: Full jubel da Brann tok ledelsen. Foto: Markus Engås/TV 2

Etter 36 minutter fikk Brann en god sjanse til å doble. Marit Bratberg Lund spilte til Signe Gaupset, som fikk skyte fra 18 meter. Men stortalentets skudd gikk like utenfor stolpen.

Islandske Gudmundsdottir fortsatte å skape sjanser etter hvilen. Etter 61 minutter gjorde hun et godt forarbeid da hun la inn i boksen, men Brochmann klarte ikke å komme først på ballen.

Intens avslutning

Midtveis i omgangen sørget Gaupset for høylytt jubel da hun satte ballen i nettet etter et glimrende Brann-angrep. Men assistentdommer vinket med flagget.

Svenske lot seg ikke knekke. Med tretten minutter igjen fikk de sin utligning. Brann-forsvaret slet med å håndtere et innlegg fra siden og klareringen fra Bratberg Lund gikk rett i beina til Olivia Holdt som prikket inn 1-1.

Fem minutter før slutt fikk den svenske landslagsspilleren Olivia Schough en gyllen mulighet til å sende gjestene i føringen. Men angriperen blåste ballen over mål fra kort hold. Like etter måtte Mikalsen i aksjon da hun avverget nok en stor sjanse.

På overtid fikk Rosengård en siste mulighet til å sikre seieren etter et innlegg fra siden, men avslutningen til Sanders gikk langt utenfor. Dermed endte det 1-1.