Pepe Reina (40) gir seg ikke: – Jeg er gammel

Hvis du ikke var klar over det, så holder Pepe Reina fortsatt koken. På øverste nivå for Villarreal i LaLiga.

Den spanske keeperen blir 41 år i sommer. I midtuken spilte han sin kamp nummer 1000 på seniornivå.

– Det føles som en gave; hele sesongen, min karriere, alle 1000 kampene. Jeg er privilegert som kan gjøre hva jeg vil og prestere på min alder, sier Reina etter at milepælen var i boks.



TAKKER: Pepe Reina ble naturlig nok applaudert etter 2-0-seier over Cadiz i sin kamp nummer 1000. Foto: JOSE JORDAN

– Barrieren virket nesten umulig å overkomme, sier han til Marca.



Han innser imidlertid at han er i en slags «40-årskrise».

– Det betyr at jeg er gammel og at alt har gått veldig fort. Men det har vært helt nydelig. Jeg er privilegert. Det er et tall som etter hvert har blitt et mål for meg, og jeg er veldig stolt, sier han i et intervju med LaLiga World, som du kan se her.

– Det har vært vanskelige øyeblikk hvor jeg har måtte reise meg, lære og vokse. Jeg har vært heldig med skader, og trenere har stolt på meg.



Kjærlighet til Liverpool

Reina har hatt en utrolig karriere som ikke mangler på antall klubber. Best kjent er han kanskje som Liverpool-målvakt mellom 2005 og 2013.

Etter oppholdet på Merseyside har han vært innom Napoli, Bayern München, AC Milan, Aston Villa og Lazio.

Ikke overraskende er det de åtte årene i Liverpool som har gjort mest inntrykk på Villarreal-målvakten.

– Det er det viktigste laget for meg. Jeg vokste veldig som person der, kjempet om trofeer og å være best i Europa og England.



LIVERPOOL-HELT: Pepe Reina ble en Anfield-favoritt. Foto: Peter Byrne

Det var i fjor sommer han returnerte til Villarreal, klubben han slo igjennom for før Liverpool-overgangen.

– Det var en drøm. Det var et comeback jeg lenget etter lenge, for jeg lovet å komme tilbake da jeg var der. Nå er jeg gift og har fem barn, men har holdt mitt ord.



Vil ikke legge opp

Han var tiltenkt å være andrekeeper, men da Gerónimo Rulli ble solgt til Ajax i januar, rykket Reina opp som førstekeeper.

Den tilværelsen prøver han å nyte.

– Jeg lever meg mer i det nå fordi jeg føler det er få kamper og dager igjen. Jeg smiler av at jeg er her snesten 41 år gammel. Jeg skal gjøre mitt beste ut karrieren, sier Reina.



Selv om Reina har en høy alder, er han fortsatt sulten på å spille enda lengre.

– Vel, om det er opp til meg, så holder jeg på så lenge jeg kan. Så lenge jeg kan hjelpe laget, så blir jeg her. Når jeg ikke kan bidra mer, vil jeg tre til side og la de unge keeperne overta.