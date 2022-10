Pep med Haaland-avsløring – kan gå glipp av Liverpool-kampen

For første gang denne sesongen startet Erling Braut Haaland på benken. Etter kampen avslørte Pep Guardiola hvorfor.

FC København - Manchester City 0-0

Erling Braut Haaland måtte fra benken se sitt Manchester City slite stort mot FC København.

Jærbuen ble sendt i oppvarmingen 30 minutter før slutt, men Pep Guardiola valgte å ikke slippe løs målmaskinen.

Etter kampen avslører Pep Guardiola overfor TV 2 hvorfor han ikke brukte Haaland.

– Han er så sliten. Han har noen muskelforstyrrelser og vi ville ikke ta noen sjanser.

Guardiola kan ikke love at nordmannen blir klar til helgens storkamp mot Liverpool.

– Vi må se i morgen, jeg håper han blir klar, sier Guardiola til TV 2.

Under pressekonferansen etter kampen forklarer City-manageren at Haaland var veldig sliten etter helgens kamp mot Southampton.

Dommeren havnet i fokus

Med Haaland på benken var det fritt fram for å ta hovedrollen. Den var det dommer Artur Soraes Dias som tok.

Hele tre ganger måtte dommeren hjelpes av VAR-rommet før det var spilt 30 minutter.

Det resulterte i et annullert mål, et straffespark og et rødt kort.

– Det er litt svakt av dommeren at han må få hjelp til den der, sa Erik Huseklepp om situasjonen som resulterte i rødt kort til Sergio Gomez.

Etter kampen forklarer Rodri at det ble tøft med ti mann.

– Det røde kortet endrer kampen totalt, sier spanjolen.

Se VAR-kaoset i videovinduet øverst!

FRUSTRERT: Pep Guardiola i diskusjon med kampens fjerdedommer. Foto: ANDREW BOYERS

VAR-skjermen fikk kjørt seg

Etter tolv minutter trodde Rodri at han hadde hamret City i ledelsen.

Dessverre for City ble drømmemålet annullert etter at VAR-bilder viste en hands fra Riyad Mahrez like før målet.

– Det er frustrerende siden ingen skjønte hva som skjedde. Plutselig var det hands, men det er som det er. Vi respekterer avgjørelsen, sier Rodri etter kampen.

Ti minutter senere havnet VAR i fokus igjen. Denne gang viste TV-bildene at Nicolai Boilesen var borti ballen med armen i egen boks.

Riyad Mahrez fikk muligheten til å gjøre det godt igjen fra straffemerket, men bommet.

Fire minutter senere ble kampens dommer igjen kalt bort til VAR-skjermen. Denne gangen skulle det koste City dyrt.

Etter å ha sett på bildene dro dommeren opp det røde kortet til Sergio Gomez, som dro ned Hakon Haraldsson, som kun hadde Ederson foran seg.

– FCKs oppgave har gått fra å være nesten umulig, til å bli ganske mulig, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

UTVIST: Sergio Gomez måtte forlate banen etter 28 minutter. Foto: ANDREW BOYERS

FCK nære ved å ta ledelsen

Manchester City fortsatte å slite i andre omgang og hadde store problemer med å skape sjanser.

Etter 73 minutter fikk FCK en gedigen sjanse til å ta ledelsen, men skostørrelsen til Isak Bergmann Johanneson var to nummer for små.

– Det er små marginer, utbrøt Jesper Mathisen.

Det endte 0-0 i Parken i det som var en kamp som aldri helt tok fyr.

– Dette er et fenomenalt resultat av FC København, var dommen til Mathisen.

Dermed står FCK med to poeng i gruppen, selv uten å ha scoret et eneste mål.

Manchester City blir liggende på førsteplass, men Borussia Dortmund kan minske forspranget fra fire til ett poeng senere i kveld.