Pengekonflikt med barndomsklubber skaper trøbbel for Lillestrøm-kjøp

En uvanlig detalj står i veien for at HamKam-stopper Vetle Skjærvik (22) kan bli Lillestrøm-spiller.

HamKam og Lillestrøm har kommet frem til de økonomiske rammene i en mulig overgang for Skjærvik.

Spilleren er også enig med LSK om de personlige betingelsene, ifølge TV 2s opplysninger.

Vanligvis holder disse to faktorene til å fullføre en overgang, og LSK håpet at spilleren skulle være med på flyet onsdag morgen til Gran Canaria, der Lillestrøm setter i gang sesongoppkjøringen.

Men Skjærvik var ikke på flyet med det som kan bli hans nye lagkamerater.

En pengekonflikt som omhandler to barndomsklubber stikker nemlig kjepper i hjulene for den første av to trolige stopperkjøp for LSK denne vinteren. Den andre spilleren som forventes å signere, er Ruben Gabrielsen.

Mangler rundt 750.000

HamKam er nemlig opptatt av å sitte igjen med en bestemt sum for salget av sin nøkkelspiller, som har ett år igjen av kontrakten. Denne summen når de ikke med rammene de for øyeblikket har kommet frem til med Lillestrøm.

Forhandlingene mellom eliteserieklubbene har kommet til en garantert betaling på 3,75 millioner kroner i tillegg til bonuser som gir en totalpakke på mellom fire og fem millioner kroner.

Problemet for HamKam er at de også har inngått avtaler med Skjærviks barndomsklubber Roterud og Lillehammer om at de har rett på en prosentsats av videresalget.

Dette foreligger i avtaler som ble inngått istedenfor de vanlige solidaritetsmidlene som tidligere klubber har rett på i henhold til Norges Fotballforbunds regler.

De siste ukene har HamKam, slik TV 2 forstår det, prøvd å forhandle ned de gjeldende avtalene om videresalgsprosenter for å sitte igjen med et bestemt pengebeløp til bruk på en Skjærvik-erstatter.

Ifølge TV 2s opplysninger måtte overgangssummen fra LSK vært rundt 750.000 kroner høyere for at HamKam hadde akseptert å beholde de gjeldende avtalene om videresalgsklausuler.

– Hvis vi skal slippe Vetle, er vi avhengig av å få pengene vi trenger for å erstatte ham. Med de beløpene det er snakk om nå, er vi bedre tjent med at han spiller for oss i et år til, sier daglig leder Bent Svele i HamKam og legger til:

– Kontraktene med hans tidligere klubber har jeg ingen kommentar til.

– Forventer å få vår andel

Daglig leder Jostein Wahl i Lillehammer FK bekrefter til TV 2 at de inngikk en avtale med HamKam om videresalgsklausul da spilleren ble klar for naboklubben før 2020-sesongen.

– Vi har hatt dialog med HamKam helt frem til lille julaften. Det har vært frem og tilbake. Vi er ikke enig. Det kan jeg bekrefte. Men vi ønsker Vetle alt godt og vil ikke være vanskelige. Der står saken, sier Wahl.

Han opplyser at Lillehammer senest på tirsdag sendte en ny henvendelse til HamKam om å diskutere betingelsene.

Roterud-sjef Harald Taarud sier også at de tidligere ble enige med HamKam om en avtale som erstattet den vanlige utdanningskompensasjonen klubber har krav på.

– Vi forholder oss til den opprinnelige avtalen. Så lenge den blir innfridd, er vi fornøyd. Vi forventer å få vår andel av avtalen, sier Taarud.

– Men HamKam ønsker noe annet?

– HamKam ønsker å endre på den avtalen og har foreslått en justering. I utgangspunktet er vi ikke enig i den. Vi forholder oss til en gjeldende avtale som er utvetydig. Det må et styrevedtak til hvis vi skal avvike fra det, sier Taarud.

– Hvordan opplever du dialogen med HamKam?

– Den er åpen og god, men fra deres ståsted er det en avveining hvor mye de trenger å sitte igjen med for at et salg skal være interessant. De må vurdere om det er tilstrekkelig.

Skjærvik: – Vanskelig

Sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm har ikke vært tilgjengelig for en kommentar på grunn av reisen til Gran Canaria.

Vetle Skjærvik bekrefter til TV 2 at han er kjent med konflikten som skaper usikkerhet for fremtiden hans.

– Det er vanskelig. Klubbene har krav på pengene sine. Av det jeg har forstått, har det vært en avtale fra før som HamKam ikke vil gå med på nå. Men jeg har ikke så mye med det å gjøre. De får løse det seg imellom, sier midtstopperen.

– Hvordan er det å vente på en avklaring?

– Jeg tenker ikke så mye på det. Sånne ting går enten gjennom, eller så gjør det ikke det. Gjør det ikke det, har jeg ikke noe imot HamKam, sier Skjærvik.